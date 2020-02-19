Излюбленные "грабли" белорусского шоу-бизнеса. Наступить нельзя обойти

Источник материала: Ивьевский край

Недавно информационные ресурсы атаковала новость о том, что Белтелерадиокомпания приобрела права на британский музыкальный проект "X-фактор". И в стране началась активная работа по продвижению самого народного и любимого во всем мире телешоу.

Недавно информационные ресурсы атаковала новость о том, что Белтелерадиокомпания приобрела права на британский музыкальный проект "X-фактор". И в стране началась активная работа по продвижению самого народного и любимого во всем мире телешоу.

Подобные проекты мне всегда импонировали. Люблю посмеяться и поплакать во время просмотра таких шоу, как "Америка/Британия ищет таланты", "Американский идол", импортный "Голос" и т.д. Мой скромный опыт анализа западных конкурсов и мой опыт как зрителя и наблюдателя за внутренней кухней аналогичных белорусских проектов говорит о том, что, несмотря на схожесть целей данных шоу, ретроградный подход белорусских телепродюсеров очень мешает нашей индустрии развлечений двигаться вперед.

Как правильно говорят американцы, нужно мыслить out-of-the-box. Что означает выходить за рамки узкого и стандартного мышления, мыслить шире. Применяя нерабочие, никому не интересные и уже давно забытые попытки отыскать в процессе кастинга поющий "манекен", белорусские адаптаторы превращают изначально целостные, наполненные жизнью проекты в пустышку.





Конечно, никто не может исключать возможности, что однажды отыщется и "золотой слиток": эрудированный, уверенный в себе человек с модельными данными, восхитительным вокалом и композиторским талантом. Но попробуйте сейчас вспомнить хоть одного такого артиста в начале своей карьеры, и у вас вряд ли что-то получится.

"Фишка" западной работы на шоу талантов в том, что сначала определяющим фактором становится именно талант. Логично ведь?! Это и есть тот самый фактор "Х": ощущение потенциала в человеке, его природный необъяснимый дар. И только потом этот талант "оборачивают" в подходящую его характеру и имиджу "обертку".

Отчетливо помню, как давным-давно мне выдалось посмотреть отбор на один из сезонов белорусского проекта "Академия талантов", где в жюри сидела холеная блондинка-продюсер. Ничего против нее лично не имею, но было заметно, как ей "болит" вся эта внешняя оболочка. Она выглядела так идеально, насколько это было возможно. И вот на сцену выходит очередная участница. Девочка хорошо поет. Жюри положительно комментируют выступление. В итоге, несмотря на талант, женщина-продюсер не взяла участницу в свою команду, но, что меня удивило, от своего же выбора член жюри очень расстроилась и даже расплакалась. А знаете почему? Интрига... Потому что начинающая певица была, к несчастью для представлений продюсера об артисте, немного полненькой. Этот факт стал слишком веской причиной не дать девочке шанс.



Мне кажется, мы настолько привыкли надевать идеальные маски, что это токсичное поведение просочилось не только в шоу-бизнес, но и во все сферы нашей жизни. Оценка личности и исключительности человека почему-то редко выходит за рамки внешности и первого впечатления. Мы сдерживаем свою внутреннюю свободу. Продолжаем топтаться на одном месте. Запрещаем себе прожить по-настоящему счастливую жизнь. А тем временем эти барьеры и боязнь чужого осуждения очень решительно становятся большой ментальной проблемой в масштабах целой страны.

Честно говоря, ожидаю начало "Х-фактора" в Беларуси с большой опаской и скрестив пальцы. Но все же надеюсь, что старые "грабли", которые так нравятся нашим телепродюсерам, отправятся подальше ради по-настоящему достойных участников этого музыкального шоу.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!





Ближайшие к нам:

- 14 и 15 марта - Гродно;

- 19 апреля - Лида;

- предкастинги в Минске пройдут в мае.

Претендентов будут отбирать по четырем категориям: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы.

Р. РЭЙ. Фото носят

иллюстрационный характер.