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Излюбленные "грабли" белорусского шоу-бизнеса. Наступить нельзя обойти

19.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Недавно информационные ресурсы атаковала новость о том, что Белтелерадиокомпания приобрела права на британский музыкальный проект "X-фактор". И в стране началась активная работа по продвижению самого народного и любимого во всем мире телешоу.

Излюбленные &quot;грабли&quot; белорусского шоу-бизнеса. Наступить нельзя обойти

Недавно информационные ресурсы атаковала новость о том, что Белтелерадиокомпания приобрела права на британский музыкальный проект "X-фактор". И в стране началась активная работа по продвижению самого народного и любимого во всем мире телешоу. 

Подобные проекты мне всегда импонировали. Люблю посмеяться и поплакать во время просмотра таких шоу, как "Америка/Британия ищет таланты", "Американский идол", импортный "Голос" и т.д. Мой скромный опыт анализа западных конкурсов и мой опыт как зрителя и наблюдателя за внутренней кухней аналогичных белорусских проектов говорит о том, что, несмотря на схожесть целей данных шоу, ретроградный подход белорусских телепродюсеров очень мешает нашей индустрии развлечений двигаться вперед.
Как правильно говорят американцы, нужно мыслить out-of-the-box. Что означает выходить за рамки узкого и стандартного мышления, мыслить шире. Применяя нерабочие, никому не интересные и уже давно забытые попытки отыскать в процессе кастинга поющий "манекен", белорусские адаптаторы превращают изначально целостные, наполненные жизнью проекты в пустышку.

Излюбленные &quot;грабли&quot; белорусского шоу-бизнеса. Наступить нельзя обойти

Конечно, никто не может исключать возможности, что однажды отыщется и "золотой слиток": эрудированный, уверенный в себе человек с модельными данными, восхитительным вокалом и композиторским талантом. Но попробуйте сейчас вспомнить хоть одного такого артиста в начале своей карьеры, и у вас вряд ли что-то получится.
"Фишка" западной работы на шоу талантов в том, что сначала определяющим фактором становится именно талант. Логично ведь?! Это и есть тот самый фактор "Х": ощущение потенциала в человеке, его природный необъяснимый дар. И только потом этот талант "оборачивают" в подходящую его характеру и имиджу "обертку".
Отчетливо помню, как давным-давно мне выдалось посмотреть отбор на один из сезонов белорусского проекта "Академия талантов", где в жюри сидела холеная блондинка-продюсер. Ничего против нее лично не имею, но было заметно, как ей "болит" вся эта внешняя оболочка. Она выглядела так идеально, насколько это было возможно. И вот на сцену выходит очередная участница. Девочка хорошо поет. Жюри положительно комментируют выступление. В итоге, несмотря на талант, женщина-продюсер не взяла участницу в свою команду, но, что меня удивило, от своего же выбора член жюри очень расстроилась и даже расплакалась. А знаете почему? Интрига... Потому что начинающая певица была, к несчастью для представлений продюсера об артисте, немного полненькой. Этот факт стал слишком веской причиной не дать девочке шанс.

Излюбленные &quot;грабли&quot; белорусского шоу-бизнеса. Наступить нельзя обойти
Мне кажется, мы настолько привыкли надевать идеальные маски, что это токсичное поведение просочилось не только в шоу-бизнес, но и во все сферы нашей жизни. Оценка личности и исключительности человека почему-то редко выходит за рамки внешности и первого впечатления. Мы сдерживаем свою внутреннюю свободу. Продолжаем топтаться на одном месте. Запрещаем себе прожить по-настоящему счастливую жизнь. А тем временем эти барьеры и боязнь чужого осуждения очень решительно становятся большой ментальной проблемой в масштабах целой страны.
Честно говоря, ожидаю начало "Х-фактора" в Беларуси с большой опаской и скрестив пальцы. Но все же надеюсь, что старые "грабли", которые так нравятся нашим телепродюсерам, отправятся подальше ради по-настоящему достойных участников этого музыкального шоу.

А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!

 

Излюбленные &quot;грабли&quot; белорусского шоу-бизнеса. Наступить нельзя обойти

Ближайшие к нам:

- 14 и 15 марта - Гродно;
- 19 апреля - Лида;
- предкастинги в Минске пройдут в мае.

Претендентов будут отбирать по четырем категориям: девушки от 16 до 24 лет, парни от 16 до 24 лет, участники от 25 лет и старше, а также вокальные коллективы.

Р. РЭЙ. Фото носят
иллюстрационный характер.

 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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Недавно информационные ресурсы атаковала новость о том, что Белтелерадиокомпания приобрела права на британский музыкальный проект "X-фактор"....
 
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