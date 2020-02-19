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В центре Минска прошел несанкционированный пикет с участием... грейпфрутов

19.02.2020 12:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

18 февраля на Октябрьской площади прошла акция против запрета на ввоз в Европейский Союз практически всех видов овощей и фруктов.

С лозунгами “Зеленый коридор для зеленых” и “Никаких терок на границе” высказать свое недовольство вышли около 3 кг фруктов и овощей: грейпфруты, яблоки, капуста и корзина картошки. 




Инициатором акции выступил фруктовый блогер из Беларуси @50shadesofgrey.fruit.

— Я крайне возмущен тем, что не могу въехать с одним единственным яблоком или грейпфрутом в кармане в Польшу, не нарушив закон, — прокомментировал организатор акции @50shadesofgrey.fruit. — Несколько недель я катаюсь по миру и, как и многие путешественники, рассматривал поездку в ЕС. Сейчас же мое передвижение по Европе существенно затруднено.

Спустя 10 минут после начала участники акции разошлись. Своим перфомансом они хотели обратить внимание на излишнюю строгость новых законов, принимаемых в ЕС, по отношению к негражданам и особенно белорусам, которые традиционно в лидерах по числу выданных шенгенских виз.


С 14 декабря 2019 года физические лица могут ввозить на территорию Европейского Союза без разрешительных документов только пять видов фруктов: ананасы, кокосы, дурианы, бананы и финики. 

Ввоз иных фруктов, овощей, семян или цветов можно осуществить только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного официальной службой защиты растений страны происхождения.
 
 
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18 февраля на Октябрьской площади прошла акция против запрета на ввоз в Европейский Союз практически всех видов овощей и фруктов.
 
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