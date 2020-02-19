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В Минске 55-летний мужчина снял деньги с карточки умершего друга

19.02.2020 12:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске 55-летний мужчина снял деньги с карточки умершего друга
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в Минске. В милицию обратилась 41-летняя женщина. Она сообщила, что с карточки ее покойного брата кто-то снял более 1,8 тыс. рублей. Пропажу денег женщина заметила после принятия наследства.

В Минске 55-летний мужчина снял деньги с карточки умершего друга В Полоцке жена отправила мошенникам почти $1,2 тыс. с карточки мужа

Оперативники установили, что к краже причастен 55-летний друг покойного. Незадолго до своей смерти товарищ попросил его сходить в магазин за продуктами, передал свою банковскую карту и сообщил PIN-код. После посещения магазина банковскую карточку 55-летний мужчина не вернул, а спустя некоторое время после смерти друга решил ею воспользоваться.

Действиям минчанина дана правовая оценка. Он задержан правоохранителями.

 
Теги: Минск
 
 
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