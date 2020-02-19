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Проект к 75-летию Победы «Война и мир. Беларусь помнит» стартует 21 февраля

19.02.2020 15:40 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Проект к 75-летию Победы «Война и мир. Беларусь помнит» стартует 21 февраля
АиФ

21 февраля в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа откроется первая выставка в рамках масштабного культурно-исторического проекта Министерства информации и лауреата премии «За духовное возрождение» Владимира Лиходедова «Война и мир. Беларусь помнит», приуроченного к 75-летию Великой Победы. Соорганизатор – Министерство культуры.

Основная идея этого проекта – создание экспозиций, демонстрирующих исторический путь белорусского народа в жестоких войнах с 1812-го по 1945 год, а также мирные межвоенные годы и современность. Организаторы проекта обратились к истокам, чтобы рассказать о том, как ковалась Победа, откуда взялись те идейные, закаленные люди, которые ее приближали.

- Ведь Победа создавалась не с 1941-го по 1945 год - отцы и деды героев Великой Отечественной войны были героями Первой мировой, а их деды и прадеды - героями войны 1812 года. Великая Победа 1945 года по замыслу должна символизировать точку в истории кровопролития на белорусской земле и приумножение новых мирных побед. Цепочка, по которой передавалась любовь к Родине, и показана в новом проекте, - отметил заместитель министра информации Игорь БУЗОВСКИЙ. - Это глобальный проект, который, я уверен, будет подхвачен.

Проект к 75-летию Победы «Война и мир. Беларусь помнит» стартует 21 февраля
Фото: АиФ

Игорь Бузовский также выразил надежду, что проект вызовет заинтересованность и у молодого поколения, которое не знает, что такое война, и имеет представление о ней в основном по блокбастерам, компьютерным играм.

- Перед нами стояла сложная задача, - продолжил замминистра. – И мы постарались использовать потенциал тех людей, которые живут этой идеей.

Содержание выставок

На первой выставке в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа речь пойдет о событиях 1812 года. В экспозиции будут представлены оригинальные литографии участника наполеоновских походов, немецкого художника-баталиста Фабера дю Фора, по рисункам которого позже сделали много гравюр, открыток. Также демонстрируются литографии по картинам известного художника-баталиста Василия Верещагина. По этим рисункам можно будет проследить путь Наполеона к Москве и бегство его армии через Березину, Ошмяны, Сморгонь.

Как рассказал директор музея Александр ХРАМОЙ, старт проекту было решено дать выставкой в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа не случайно.

- Знаменитый белорусский писатель Якуб Колас был участником Первой мировой войны, а его второй сын погиб во время Второй мировой войны, - рассказал Александр Храмой. – Кроме того, свои великие произведения на военную тематику Колас писал под влиянием творчества Льва Толстого – романа «Война и мир». Сохранилось довоенное издание книги Коласа, где писатель на полях делал пометки, оставлял комментарии. Он любил и творчество Адама Мицкевича, Михаила Лермонтова, Александра Пушкина, которые, по сути, были современниками войны 1812 года, поэтому, видимо, этот период был для него так интересен.

Уверен, что посетители нашего музея познакомятся с неизвестным Якубом Коласом, который интересовался военной историей, и покажем его взгляд на войну 1812 года.

Проект к 75-летию Победы «Война и мир. Беларусь помнит» стартует 21 февраля
 

Остальные выставочные площадки планируется организовывать совместно с ведущими музеями и библиотеками страны. В преддверии празднования 75-летия Великой Победы все экспозиции объединятся в одну масштабную выставку в Национальной библиотеке Беларуси, которая дополнится экспонатами коллекционеров и писателей из стран ближнего и дальнего зарубежья.

- Свое участие уже подтвердили более 50 писателей и коллекционеров из более чем 10 стран, - рассказал Владимир ЛИХОДЕДОВ. - Выставка откроется в первых числах мая и разместится на 1,5 тыс. кв.м в Национальной библиотеке, где будет собрано более 2 тыс. экспонатов. Проект будет продолжаться в течение полугода.

Нестандартный подход

Одна из выставок проекта пройдет в Национальном историческом музее Беларуси.

- Буквально через месяц вы сможете стать свидетелями нестандартной экспозиции, - заинтриговал директор музея Павел САПОТЬКО. – Красной нитью, конечно, проходит тема 75-летия Великой Победы. Но за основу взят более широкий контекст нашей исторической памяти. Мы обращаем внимание на тему реституции, спасения и возвращения на родину тех ценностей, которые когда-то были вывезены с территории Беларуси. Ведь что такое память? Это не просто знать о каких-то событиях, но и увековечивать те ценности, которые дороги для белорусского народа, познавшего столько лишений и трагедий.

Владимир Лиходедов проделал огромную работу, чтобы многие ценности были возвращены на родину. Многие предметы он передает в музеи, архивы, библиотеки, поэтому мы решили познакомить с таким уникальным явлением, как реституция, через призму экспонатов, находящихся в частной коллекции Владимира Лиходедова, а также тех ценностей, которые он передает Национальному историческому музею.

Проект к 75-летию Победы «Война и мир. Беларусь помнит» стартует 21 февраля Учреждена медаль к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Ключевая дата

Неотъемлемой частью всех выставок будет ключевая дата 75-летия Великой Победы и представление книг с уникальными фотоматериалами. Проект планируется без даты завершения, так как уже сегодня поступает большое количество предложений о его экспонировании как на территории Беларуси, так и за рубежом. В частности, о своем желании увидеть проект у себя уже заявили Россия, Польша, Литва.

Приятным сюрпризом для присутствующих на открытии выставки станет дегустация блюда, ставшего традиционным в Беларуси со времен Наполеона, которую организует Елена Микульчик, автор книги «Смак беларускай кухні». 

 
 
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В преддверии празднования 75-летия Великой Победы все экспозиции объединятся в одну масштабную выставку в Национальной библиотеке Беларуси, которая дополнится...
 
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