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Как он там оказался? Посмотрите, кого встретил водитель на заснеженной дороге в России
Источник материала: Tut.by
Зимой на загородных дорогах мало кого встретишь — конечно же, если не считать автомобили. Однако этому водителю из России повезло: двигаясь по трассе в Воронежской области, он повстречал того, кого там уж точно не должно быть! Свою неожиданную встречу мужчина снял на видео: посмотрите, что произошло.
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Неожиданную встречу мужчина снял на видео.
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