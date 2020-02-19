Как он там оказался? Посмотрите, кого встретил водитель на заснеженной дороге в России

Источник материала: Tut.by

Зимой на загородных дорогах мало кого встретишь — конечно же, если не считать автомобили. Однако этому водителю из России повезло: двигаясь по трассе в Воронежской области, он повстречал того, кого там уж точно не должно быть! Свою неожиданную встречу мужчина снял на видео: посмотрите, что произошло.