|
Посмотрите, как мужчина до последнего пытался спасти горящий Ferrari, поливая его из садового шланга
Источник материала: Tut.by
В Монако дотла сгорел один из 1315 выпущенных экземпляров Ferrari F40. Горящий автомобиль засняли несколько очевидцев, пишет
По какой причине загорелся суперкар, пока неизвестно. Судя по всему, пожар начался в моторном отсеке. В считанные минуты огонь охватил весь автомобиль, несмотря на то, что находящийся на балконе над Ferrari человек изо всех сил старался помочь, поливая суперкар из садового шланга. Справиться с огнем смогли только пожарные.
В результате инцидента никто не пострадал, суперкар сгорел дотла.
Ferrari F40 — последний автомобиль, созданный при жизни основателя бренда Энцо Феррари. Cреднемоторное купе оснащалось 2,9-литровым V8 с отдачей в 478 л.с. Разгон до сотни у культового суперкара занимает 3,7 секунды. Всего было выпущено 1315 автомобилей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посмотрите, как мужчина до последнего пытался спасти горящий Ferrari, поливая его из садового шланга
Суперкар сгорел дотла. К счастью, никто не пострадал.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)