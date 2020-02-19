Посмотрите, как мужчина до последнего пытался спасти горящий Ferrari, поливая его из садового шланга

Источник материала: Tut.by

В Монако дотла сгорел один из 1315 выпущенных экземпляров Ferrari F40. Горящий автомобиль засняли несколько очевидцев, пишет Сarscoops .

По какой причине загорелся суперкар, пока неизвестно. Судя по всему, пожар начался в моторном отсеке. В считанные минуты огонь охватил весь автомобиль, несмотря на то, что находящийся на балконе над Ferrari человек изо всех сил старался помочь, поливая суперкар из садового шланга. Справиться с огнем смогли только пожарные.

В результате инцидента никто не пострадал, суперкар сгорел дотла.

Ferrari F40 — последний автомобиль, созданный при жизни основателя бренда Энцо Феррари. Cреднемоторное купе оснащалось 2,9-литровым V8 с отдачей в 478 л.с. Разгон до сотни у культового суперкара занимает 3,7 секунды. Всего было выпущено 1315 автомобилей.