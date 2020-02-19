Сектор культуры подводит итоги

Источник материала: Ивьевский край

В центре городской жизни 18 февраля 2020-го года – подведение итогов работы сектора культуры Ивьевского райисполкома за 2019-й и постановка задач на 2020-й годы.









На заседании побывала наш корреспондент. Вашему вниманию – полноценная информационная картина о том, как учреждения культуры меняют жизнь в современном райцентре Ивье.

В качестве небольшого отступления следующая мысль: учреждения культуры обладают огромной целительной силой для человека. Уж они точно предлагают большую перспективу, чем популярный супермаркет.

Открыла торжественное собрание заведующий сектором культуры Ивьевского райисполкома Светлана Вацлавовна Кишкель. Много было сказано о разнообразии форм, идей, содержания, индивидуального стиля работы, лучших проектах, достижениях и, конечно, выполнении целевых показателей Государственной программы «Культура Беларуси на 2016- 2020 гг. за 2019 год.

- 2019 год стал знаковым для учреждений культуры Ивьевского района.

Специальной премией Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства отмечен коллектив ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга" за значительный вклад в развитие народного творчества и реализацию проекта "Ивьевский колорит".

Население Ивьевского района – искушенный зритель: только творческие находки, искренность и настоящая любовь к искусству могут привлекать, увлекать и вызывать интерес у наших земляков. В 2019 году звание «народный» подтвердили 8 коллективов любительского творчества.

6 июня 2019 г. Министерством культуры Республики Беларусь подписан приказ № 109 «Аб выніках XХVII Рэспубліканскага конкурсу «Бібліятэка – асяродак нацыянальнай культуры». В номинации «За поддержку и развитие чтения» Ивьевская детская библиотека-филиал государственного учреждения культуры «Ивьевская районная библиотека» заняла ІІІ место.

Распоряжением Президента Республики Беларусь от 9 декабря 2019 года №232 принято решение об оказании материальной помощи из специального фонда Президента РБ по поддержке талантливой молодежи четырем учащимся ГУО "Ивьевская ДШИ", одному выпускнику данного учреждения.

21 августа в рамках рабочего визита в район глава государства А.Г. Лукашенко посетил ГУК "Ивьевский центр культуры и досуга".

1 мая 2019 года осуществлен перевод клуба и библиотеки аг. Трабы из аварийного в отремонтированное здание бывшего детского сада. В 2020 году будет продолжена работа по ремонту танцевального зала.

За 2019 года введено 6 новых видов платных услуг для населения.

с 1.01.2020 года отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского райисполкома реорганизован в сектор культуры и сектор идеологической работы и по делам молодежи райисполкома. Это позволит более эффективно обеспечить выполнение показателей Государственной программы "Культура Беларуси" на 2016-2020 годы, провести на высоком уровне все запланированные мероприятия.

Задачи на 2020-й год четко сформулированы и определены для каждого учреждения культуры.

Листая информационную ленту, расскажем нашим читателям о сохранении историко-культурного наследия Ивьевского района (докладчик – методист по сохранению историко-культурного наследия отдела народного творчества ГУК «Ивьевский центр культуры и досуга» Елена Станиславовна Нехведович).

В Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь включено 28 памятников археологии, архитектуры и истории, а также два пункта геодезической дуги Струве «Виднополь» и «Ивье», расположенных рядом с деревнями Мильки и Уртишки и имеющих категорию «0», то есть всемирное значение. Категория «2» (республиканского значения) присвоена семи историко-культурным ценностям: ансамблю бывшего монастыря бернардинцев в г. Ивье, комплексу костела Св. Владислава в аг. Субботники, остаткам замка в аг. Геранены, мечети в г. Ивье, костелам в аг. Геранены, Трабы, Лаздуны 1.

Категория «3» (регионального значения) – двадцати одному объекту. Это десять памятников археологии, четыре памятника истории (братские могилы в г. Ивье, г.п. Юратишки, аг. Трабы, д. Бакшты), семь памятников архитектуры, в том числе Усадьба Умястовских в аг. Жемыславль.

По словам Елены Станиславовны, велась скрупулезная работа по переподписанию охранных обязательств нового образца, проводилось обследование состояния и использования историко-культурных ценностей района, устанавливались зоны их охраны, проводилось консультирование собственников и пользователей ИКЦ по вопросам охраны и использования объектов наследия, соблюдения законодательства в данной области, проводилась работа по популяризации историко-культурного наследия среди жителей района, особенно детей и молодежи.

Можно только догадываться о масштабе работы, зная, как много архитектурных сокровищ и природных богатств хранит Ивьевщина.

Среди самых интересных локаций для туристов – Ивьевский музей национальных культур. Директор музея Екатерина Владимировна Маскалевич отметила, что

в 2019 году основная деятельность УК «Ивьевский музей национальных культур» была направлена на завершение построения 3-го раздела постоянной экспозиции – «Белорусские евреи». 30 ноября 2019 года состоялось торжественное открытие зала. Прирост музейного фонда и количества посещений, укрепление материально-технической базы музея, интересные выставочные проекты, новые партнерские соглашения о сотрудничестве – далеко не полный перечень успешной деятельности данного учреждения. В 2019 году музей принял участие в Региональной музейной академии – совместном проекте фонда «Культурное наследие и современность», Белорусского комитета Международного Совета Музеев (ICOM), агентства Tradicia History Service (Берлин) и института имени Гёте в Минске при финансовой поддержке Министерства иностранных дел в Германии. Ивьевский музей национальных культур стал официальным представителем проекта «Карта гостя» в г. Ивье.

- В 2020 году мы делаем ставку на молодежь и корпоративные группы туристов. Также рассчитываем на новый экспозиционный зал, в первом квартале разработаем обзорную экскурсию по трем залам экспозиции с интерактивными элементами и живыми персонажами,- пообещала Екатерина Владимировна.

Вместе с тем актуальным остается вопрос о достойной оплате труда музейных работников.

На итоговом заседании присутствовал заместитель начальника отдела культурно-просветительной работы, искусств и учебных заведений управления культуры Гродненского облисполкома Сергей Николаевич Давыдик. Он подчеркнул, что все целевые показатели, кроме показателя по доли внебюджетных средств в общем объеме финансирования государственных организаций культуры, в Ивьевском районе выполняются. В работе библиотек отметил хорошее пополнение фондов и книгообеспеченность, в работе клубов – увеличение количества посещений и отличную организацию граждан пожилого возраста для их участия в мероприятиях, в работе детских школ искусств – то, что не теряют свой контингент учащихся, в работе музея – открытие третьего раздела экспозиции, в работе охраны историко-культурного наследия – активизацию деятельности.

С.Н. Давыдик вручил дипломы управления культуры Гродненского облисполкома

детскому клубу «Патриот», руководитель М.В. Длужневская (Юратишки),

женскому клубу «Нам года не беда», руководитель В.И. Нехвядович (Дайлиды),

детскому любительскому объединению моделирования одежды « Чараўніцы», руководитель М.Ф. Пекша (Липнишки),

Ивьевскому центру культуры и досуга, директор С.А. Ракеть,

а также благодарность председателя Ивьевского районного исполнительного комитета ведущему методисту по основным жанрам отдела народного творчества Ивьевского центра культуры и досуга С. М. Лугиной.

Светлана Вацлавовна Кишкель вручила ряду специалистов почетные грамоты сектора культуры Ивьевского райисполкома.

Поздравляем А.А. Грибовскую, Е.В. Гурину, И.Г. Гуртовую, И.И. Нехвядович, М.В. Лопато, С.Л. Головенко, Э.Э. Казаченко, З.Х. Сафаревич, Т.Э. Чеперук, М.С. Колышко, Ж.Ф. Ходарцевич, С.А. Ракеть, С.А. Мирончик, Е.И. Пляхину, С.Г. Макуцевич, Т.С. Захаревич, Т. И. Грикень, С.Н. Иванову.

Дорожите тем, что не дешевеет!

И. Холяво

Фото С. Зенкевича