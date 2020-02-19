«Пристегнулся сам — позаботься о ребенке!»

Источник материала: Вороновская газета





Под таким девизом с 17 по 24 февраля Госавтоинспекция проводит профилактическую акцию по предупреждению тяжести последствий в ДТП с участием несовершеннолетних.

В настоящее время складывается неблагоприятная обстановка с обеспечением дорожной безопасности детей-пассажиров. В 2019 году при перевозке в автотранспорте в ДТП погибло 2 детей, 22 ребенка получили травмы и увечья. За истекший период 2020-го в автоавариях травмы получили 4 ребенка, трое из них являлись пассажирами.

Ремни безопасности в автомобиле — часть системы пассивной безопасности. Но выполняют они свою функцию только в случаях, когда ими правильно пользуются.

Ремень безопасности сам по себе не предотвращает ДТП, но он устраняет перемещение водителя и пассажиров внутри салона, а также их выпадение из автомобиля. Пользование ремнями безопасности примерно на 50% сокращает количество смертельных исходов и в таких же пропорциях ранений.

Особенно серьезные травмы во время столкновений получают дети, сидящие не в детских сиденьях и не пристегнутые ремнями.

Водителю, в автомобиле которого находится ребенок, не стоит прибегать к резким маневрам. Cудьбу ребенка в аварийной ситуации определяет то, как он сидит в автомобиле. Ведь он — пассажир, а значит, подвергается такой же опасности. Кроме использования специальных удерживающих устройств для обеспечения безопасности детей-пассажиров необходимо соблюдать следующие правила: закрывать дверь автомобиля на предохранительную защелку, не оставлять тяжелых и острых предметов на заднем сидении автомобиля, так как в момент столкновения или резкого торможения они могут травмировать ребенка, не разрешать сидеть рядом с водителем, если переднее сиденье не оборудовано специальным детским креслом. Запомните сами и объясните детям, что при резкой остановке или столкновении сила инерции «бросает» сидящего вперед, и он ударяется о стекло передней панели. Этого достаточно, чтобы пассажир погиб или был ранен. Не разрешайте малолетнему ребенку во время движения стоять на заднем сиденье.

Административная ответственность за нарушение правил перевозки детей предусматривает предупреждение либо штраф в размере до 4 базовых величин, если же водитель нарушит правила перевозки повторно, то его ожидает штраф в размере от 2 до 8 базовых величин.

Александр СТЕФАНОВИЧ,

старший госавтоинспектор ОГАИ Вороновского РОВД,

майор милиции.