﻿ За «окна» отдали больше, чем за «любовь». Как начался год на доменном рынке. 21.by
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За «окна» отдали больше, чем за «любовь». Как начался год на доменном рынке

19.02.2020 17:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2020 год начался с заметного оживления на вторичном рынке доменов. На этой неделе имя okna.by было продано через благотворительный аукцион за 14180 рублей — это один из самых дорогих доменов байнета за всю его историю, отмечают в hoster.by.


Всего февральский этап аукционов принес почти 45 000 рублей детским домам по всей стране. Это две трети от вырученных средств за весь 2018 год. Выросли не только ставки, но и количество выкупленных имен, рассказывают в hoster.by. Всего с начала года с молотка ушло 312 доменов .BY и .БЕЛ, а это почти половина от всех имен, проданных через аукцион за прошлый год.

К примеру, в феврале домен okna.by продали за 14180 рублей, love.by — за 3905 рублей, ice.by — 2525 рублей, butik.by — 1300 рублей, shkaf-kupe — 1035 рублей, airlines.by — 870 рублей.

Напомним, по правилам регистрации доменов в национальной зоне .BY и .БЕЛ все имена, не продленные в отведенный срок предыдущими владельцами, попадают на благотворительный аукцион. Все вырученные средства за исключением стандартной стоимости регистрации домена направляются в белорусские детские дома. Выбор детского дома и регистратора доменного имени остается за победителем аукциона. Организатором благотворительных аукционов выступает компания hoster.by — технический администратор национальной зоны .BY и .БЕЛ, единственный в стране аккредитованный ICANN регистратор международных доменов.

«Главная причина высоких ставок в том, что на аукцион в одночасье попало большое количество по-настоящему красивых ценных имен. Среди них okna.by, love.by, butik.by и другие, — отмечает генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. — Владельцы доменов по разным причинам не продлевают их, тем более, что новые правила регистрации усложняют жизнь домейнерам — не исключено, что кто-то из них просто отказался от „содержания“ большого количества имен. Напомню, с этого года регулятор отменил 30-дневный период после окончания срока регистрации, в который прежний владелец мог продлить домен».

В hoster.by отмечают, что предварительная оценка доменов на вторичном рынке остается крайне субъективной, а итоги торгов — непредсказуемыми. Так, домен sex.by два года подряд попадает на аукцион, при этом в 2020 году его выкупили за 14010 рублей, что превысило максимальную ставку прошлого года в 3 раза.

 
 
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2020 год начался с заметного оживления на вторичном рынке доменов. На этой неделе имя okna.by было продано через благотворительный аукцион за 14180 рублей.
 
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