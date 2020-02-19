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Лукашенко направился в Египет с официальным визитом

19.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президента Беларуси Александра Лукашенко ждут с официальным визитом в Египте. Борт номер один вылетел в Каир из национального аэропорта «Минск», передает «МИР 24».

В Египте белорусский президент проведет переговоры с лидером страны Абдель Фаттахом ас-Сиси. Главы государств проанализируют, как выполняются договоренности, которые были достигнуты прошлым летом во время визита президента Египта в Минск. Обсудят и торгово-экономическое сотрудничество. По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов.

Параллельно визиту главы государства пройдет заседание белорусско-египетского совета делового сотрудничества.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси проведет переговоры с лидером страны Абдель Фаттахом ас-Сиси. Главы государств проанализируют, как выполняются договоренности, которые были...
 
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