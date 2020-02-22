Задумываюсь о профессии

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Учусь в школе. В настоящее время задумываюсь о будущей профессии. Рассматриваю несколько вариантов, среди которых и профессия следователя. Хотел бы немного узнать о приобретении юридического образования в Академии МВД.

Дмитрий, Несвижский район.

Отвечает начальник Несвижского РОСК, подполковник юстиции Евгений СИНИЦЫН:

— Управление Следственного комитета Республики Беларусь по Минской области приглашает для поступления на следственно-экспертный факультет УО «Академия МВД Республики Беларусь» юношей в возрасте 17 — 25 лет, выпускников учреждений общего среднего образования. Абитуриенты зачисляются на дневную форму обучения по результатам централизованного тестирования по русскому (белорусскому) языку, иностранному языку и обществоведению.

Срок обучения для получения высшего образования составляет 4 года. На факультете осуществляется обучение курсантов по специальности «ПРАВОВЕДЕНИЕ» с последующим присвоением квалификации «ЮРИСТ» и специального звания «ЛЕЙТЕНАНТ ЮСТИЦИИ». Более подробная информация размещена на сайте Следственного комитета Республики Беларусь по адресу: sk.gov.by

«НН».