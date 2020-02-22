﻿ Задумываюсь о профессии. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Задумываюсь о профессии

22.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Учусь в школе. В настоящее время задумываюсь о будущей профессии. Рассматриваю несколько вариантов, среди которых и  профессия следователя. Хотел бы немного узнать о приобретении юридического образования в Академии МВД.

Дмитрий, Несвижский район.

Отвечает начальник Несвижского РОСК, подполковник юстиции Евгений СИНИЦЫН:

— Управление Следственного комитета Республики Беларусь  по Минской области приглашает для поступления на следственно-экспертный факультет УО «Академия МВД Республики Беларусь» юношей в возрасте 17 — 25 лет, выпускников учреждений общего среднего образования. Абитуриенты зачисляются на дневную форму обучения  по результатам централизованного тестирования по русскому (белорусскому) языку, иностранному языку и обществоведению.

Срок обучения для получения высшего образования составляет 4 года. На факультете осуществляется обучение курсантов  по специальности «ПРАВОВЕДЕНИЕ» с последующим присвоением квалификации «ЮРИСТ» и специального звания  «ЛЕЙТЕНАНТ ЮСТИЦИИ». Более подробная информация размещена на сайте Следственного комитета Республики Беларусь  по адресу: sk.gov.by

«НН».

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Учусь в школе. В настоящее время задумываюсь о будущей профессии. Рассматриваю несколько вариантов, среди которых и  профессия следователя. Хотел бы
 
Новости дня
Новости разные
 
Воблачна, з дажджом і да + 5 °С
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика