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Дроздовский: должен быть отдельный орган надправительственного характера

22.02.2020 15:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пять важных рекомендаций государству по Конвенции о правах людей с инвалидностью

Офис по правам людей с инвалидностью презентовал Альтернативный отчет об имплементации Конвенции о правах людей с инвалидностью. Благодаря этому отчету у Комитета по правам людей с инвалидностью ООН будет возможность услышать не только версию государства о положении людей с инвалидностью в Беларуси, но и непосредственно от самого гражданского общества, занимающихся этой темой. В подготовке данного Коалиционного общественного доклада приняли участие восемь общественных организаций, специализирующихся по разных аспектах темы инвалидности. Среди них – Офис па правам людей с инвалидно-стью. 

Зачем нужно отчитываться в Комитет ООН и государству, и гражданскому обществу?
Беларусь подписала Конвенцию о правах людей с инвалидностью в 2016 году. Теперь у нашего государства появилась обязанность по окончанию двух лет подготовить отчет о выполнении это-го международного документа. Беларусь отправила в Комитет ООН официальный отчет в начале 2019 года. С ним можно ознакомиться на сайте ООН. Как ранее отмечал глава Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский, что этот отчет почти не отражает мнение самих людей белорусского общества. Однако при этом, как было отмечено на пресс-конференции, государственный доклад является очень важным. Он является источником информации для гражданского общества.

«Мы дополняем официальный отчет государства», – отметил один с авторов доклада со ссылкой на конструктивный опыт работы с Министерством труда и соцзащиты.


Глава Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский. Фото: spring96.org

Государство делает акценты больше на достижениях, а гражданское общество на проблемах, которые их волнует. Как отметили авторы доклада, при его подготовке и вообще анализе ситуации в Республики Беларусь они столкнулись с определенными сложностями: сокрытие и непредоставление данных государственными органами, а также отсутствие проблем по некоторым вопросам.

Данный альтернативный является одним из способов донесения проблем до властей, а также обсуждения их на международном уровне.

“Хочется, чтобы государство воспринимало нас как равноправных членов общества”, – отметила представительница «Республиканской ассоциации инвалидов-колясочников» Инна Дигилевич.

Что порекомендовали государству авторы общественного доклада?


1. Продолжить дискуссию и взаимодействие по теме прав людей с инвалидностью.

При этом рекомендуется усилить правозащитное понимание связанных с ней проблем, а также сотрудничество с гражданским обществом.

Глава Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский обратил внимание, что сле-дует поддерживать работу организаций, которые занимаются правами людей с инвалидностью. Об этом говорится и в Конвенции.


2. Более досконально выполнять нормы Конвенции.

«Хочется, чтобы государственные органы более прямо и точно использовали нормы Конвенции. Как написано, так и следует ее выполнять», – отметил глава Офиса по правам людей с инвалид-ностью Сергей Дроздовский.

3. Создать Уполномоченный орган по правам людей с инвалидностью.

Однако, как отметил Дроздовский, это очень спорный вопрос, который находится на стадии дис-куссии. Офис по правам людей с инвалидностью настаивает, что это должен быть отдельный ор-ган надправительственного характера, который исполнял бы надзорно-контрольные функции. От него бы ожидалось принятие более радикальных и серьезных мер, чем Правительством. 

4. Принять антидискриминационное законодательство.

Авторы общественного доклада отмечают, что в данном вопросе не хватает решительности гос-ударству. Рекомендуется прямо закрепить в национальном законодательстве запрет на дискри-минацию, и соответственно формы защиты человека. Потому что на данный момент не разрабо-таны такие механизмы и непонятно, как конкретный человек может защититься в той или иной ситуации.

«У нашего государства большое советское наследие. К сожалению, мы сегодня пользуемся це-лым набором законов, которые вообще не учитывали инвалидность. Поэтому их срочно нужно пересматривать, отменять меры, которые мешают и более активно использовать то, что нам предлагают», – подчеркнул глава Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздов-ский.

5. Пересмотреть понятия дееспособности и правоспособности относительно критериев здоро-вья в соответствии с Конвенцией.

Было отмечено, что этой проблеме следует уделять много внимания, потому что белорусское общество во многом живет мифами и стереотипами.
 
 
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Пять важных рекомендаций государству по Конвенции о правах людей с инвалидностью
 
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