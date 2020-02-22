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Во многих посёлках нет воды и электричества: в Турции 70 деревень занесло сильнейшим снегопадом
Источник материала: СТВ
Новости Турции. Рекордное количество снега выпало на юго-востоке Турции. В сугробах около 70 деревень. Дома замело по крыши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Местные жители с трудом могут выйти на улицу. А путь к сараям, где содержится скот, приходится прокладывать лопатой. Высота сугробов в ряде районах достигает 6 метров.
Во многих поселках нет воды и электричества. Люди не могут добраться до магазинов, чтобы купить продукты. Не работают школы. Для расчистки основных дорог задействована тяжелая техника.
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Новости Турции. Рекордное количество снега выпало на юго-востоке Турции. В сугробах около 70 деревень. Дома замело по крыши, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
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