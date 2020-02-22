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В Бразилии стартовал ежегодный карнавал

22.02.2020 16:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. Перья, стразы и зажигательная самба: в Бразилии стартовал ежегодный карнавал. Тысячи туристов со всего мира приехали в Рио, чтобы погрузиться в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бразилии стартовал ежегодный карнавал

В первый день гуляния проходят во всех районах города, после чего участники и зрители стекаются на главную площадку карнавала. Здесь проходит традиционный конкурс лучших школ самбы. Коллективы готовятся к поступлению целый год.

В Бразилии стартовал ежегодный карнавал

Каждую школу представляют до 5 000 участников. Красочный парад, за которым пристально следят члены жюри, длится полтора часа. После этого судьи объявляют победителей, в честь которых устраивают грандиозный салют.

В Бразилии стартовал ежегодный карнавал

В Бразилии стартовал ежегодный карнавал

В Бразилии стартовал ежегодный карнавал

В Бразилии стартовал ежегодный карнавал

В Бразилии стартовал ежегодный карнавал

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Новости Бразилии. Перья, стразы и зажигательная самба: в Бразилии стартовал ежегодный карнавал. Тысячи туристов со всего мира приехали в Рио, чтобы погрузиться в...
 
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