Источник материала: СТВ

Новости Бразилии. Перья, стразы и зажигательная самба: в Бразилии стартовал ежегодный карнавал. Тысячи туристов со всего мира приехали в Рио, чтобы погрузиться в атмосферу праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В первый день гуляния проходят во всех районах города, после чего участники и зрители стекаются на главную площадку карнавала. Здесь проходит традиционный конкурс лучших школ самбы. Коллективы готовятся к поступлению целый год.





Каждую школу представляют до 5 000 участников. Красочный парад, за которым пристально следят члены жюри, длится полтора часа. После этого судьи объявляют победителей, в честь которых устраивают грандиозный салют.



















