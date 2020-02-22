ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Италии 14 новых случаев заражения коронавирусом. Власти ввели карантин

22.02.2020 15:58 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Италии. Власти Италии ввели обязательный карантин для людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Решение было принято в связи со смертью мужчины в Падуе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии 14 новых случаев заражения коронавирусом. Власти ввели карантин

В Брянске вагон поезда Киев – Москва отцепили из-за подозрения на каронавирус у пассажирки

Пока не известно, как он заболел. Вирус диагностировали слишком поздно. Кроме того, 21 февраля стало известно о 14 новых случаях заражения в Италии.

В Италии 14 новых случаев заражения коронавирусом. Власти ввели карантин

Медики подозревают, что вирус может распространяться неизвестными способами, поскольку многие заболевшие не были в Китае.

Министр здравоохранения Беларуси рассказал, сколько граждан находятся на карантине из-за угрозы коронавируса

Также специалисты заявляют о том, что инкубационный период превышает 14 дней. COVID-19 в ряде случаев был выявлен спустя 30 и больше дней. В ВОЗ обеспокоены ростом числа заболевших за пределами Китая. Их уже более полутора тысяч. В два раза увеличилось число инфицированных в Южной Корее. В США зафиксировано более 30 случаев заражения.

В Италии 14 новых случаев заражения коронавирусом. Власти ввели карантин

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Италии. Власти Италии ввели обязательный карантин для людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом. Решение было принято в связи со смертью...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские биатлонистки заняли 13-е место на эстафетной гонке в Антхольце
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика