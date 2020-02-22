ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во Франции отключили реактор старейшей АЭС

22.02.2020 17:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

АЭС Фессенхайм полностью остановят к июлю

Демонтаж ядерного реактора начнется в 2025 году и может идти до 2040 года. Германия и Фран-ция договорились открыть на этом месте технопарк.
Во Франции в субботу, 22 февраля, отключили от национальной электросети первый из двух ре-акторов на атомной электростанции Фессенхайм, которая является старейшей в стране. Оста-новка второго энергоблока запланирована на 30 июня, пишет korrespondent.net


Демонтаж ядерного реактора начнется в 2025 году и может идти до 2040 года. Германия и Фран-ция договорились открыть в регионе технопарк, для чего предусмотрен 1 млн евро.

Изначально остановить работу АЭС планировалось до конца 2016 года. Противники атомной энергетики из Германии, Франции и Швейцарии долгое время требовали закрыть электростан-цию, которая находится в одном километре от границы с Германией. Реакторы этой АЭС были запущены в 1977 году, на ней неоднократно происходили поломки.

Отметим, что в рамках национальной экологической программы перехода на возобновляемые источники энергии Франция остановит 14 ядерных реакторов к 2035 году.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
АЭС Фессенхайм полностью остановят к июлю
 
Новости дня
Новости разные
 
Мотульский: «Концепция «Тс… Нельзя разговаривать» – библиотеки, которой не должно быть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика