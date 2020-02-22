Во Франции отключили реактор старейшей АЭС

Демонтаж ядерного реактора начнется в 2025 году и может идти до 2040 года. Германия и Фран-ция договорились открыть на этом месте технопарк.

korrespondent.net Во Франции в субботу, 22 февраля, отключили от национальной электросети первый из двух ре-акторов на атомной электростанции Фессенхайм, которая является старейшей в стране. Оста-новка второго энергоблока запланирована на 30 июня, пишет









Демонтаж ядерного реактора начнется в 2025 году и может идти до 2040 года. Германия и Фран-ция договорились открыть в регионе технопарк, для чего предусмотрен 1 млн евро.





Изначально остановить работу АЭС планировалось до конца 2016 года. Противники атомной энергетики из Германии, Франции и Швейцарии долгое время требовали закрыть электростан-цию, которая находится в одном километре от границы с Германией. Реакторы этой АЭС были запущены в 1977 году, на ней неоднократно происходили поломки.





Отметим, что в рамках национальной экологической программы перехода на возобновляемые источники энергии Франция остановит 14 ядерных реакторов к 2035 году.



