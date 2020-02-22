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Мотульский: «Концепция «Тс… Нельзя разговаривать» – библиотеки, которой не должно быть»

22.02.2020 17:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Некоторые предлагают новые формы: кто-то предлагает в библиотеке организовать антикафе с какими-то играми, просмотрами фильмов. Вы, наверняка, были в Гродно, там, где целый мультимедийный центр. Где не просто одна библиотека, где много сопутствующих вещей. Где можно почитать Экзюпери или Камю, и посмотреть какую-нибудь киноленту в хорошем качестве.

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:
Современная библиотека – это библиотека, которая развивается вместе с обществом и даёт то, что людям необходимо. Ведь библиотека иногда, как раз в малонаселённых пунктах – это единственное учреждение, не только культуры, социальной сферы, гуманитарное заведение, куда просто и нужно пройти. И концепция библиотеки «Тс… Нельзя разговаривать», – да, это той библиотеки, которой, в принципе, не должно быть.

И вот недавно открылась публичная библиотека в Финляндии – она напротив как раз железнодорожного вокзала. И с точки зрения классических взглядов на библиотеку для консервативных профессионалов – крамола невиданная. Человеку можно просто прийти, просто посидеть, просто погреться. Поезд подождать, да. Там можно вышивать, там даже они приобрели швейные машинки – вот приди и что-то себе, грубо говоря, сшей, застрочи.

Но не надо забывать, всё-таки, о главном: что библиотека – это, в первую очередь, книга, это, в первую очередь, информация.

Мотульский: «Концепция «Тс… Нельзя разговаривать» – библиотеки, которой не должно быть»

Люди в материале: Роман Мотульский

 
Теги: Гродно
 
 
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Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».
 
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