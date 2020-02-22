life:) поднимает стоимость ряда тарифов

Шейк

Тариф "Шейк" будет включать 500 минут во все сети и 10 ГБ, стоимость составит 13,90 руб/мес. На "Шейк+" количество минут во все сети увеличится до 600, абонплата останется без изменений.

Голос

Абонентская плата по тарифу "Голос 2" в марте увеличивается на 1 рубль ― 9,90 руб/мес. Абонплата по тарифу "Голос 1" останется без изменений.

Стоо

На тарифе "Стоо" абонплата увеличится на 1,50 руб. и составит 11,50 руб/мес.

Льготный

Абонплата по тарифу "Льготный" с марта ― 1,90 руб/мес.

Изменятся также архивные тарифы. Например, на "Шейк 2" объём трафика увеличится с 6 до 16 ГБ, стоимость тарифа ― до 16,90 руб/мес. На тарифе "S" абонплата также меняется на 1 рубль ― 10,90 руб/мес, количество трафика возрастёт до 5 ГБ.

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