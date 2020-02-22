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life:) поднимает стоимость ряда тарифов
22.02.2020 17:49 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Шейк
Тариф "Шейк" будет включать 500 минут во все сети и 10 ГБ, стоимость составит 13,90 руб/мес. На "Шейк+" количество минут во все сети увеличится до 600, абонплата останется без изменений.
Голос
Абонентская плата по тарифу "Голос 2" в марте увеличивается на 1 рубль ― 9,90 руб/мес. Абонплата по тарифу "Голос 1" останется без изменений.
Стоо
На тарифе "Стоо" абонплата увеличится на 1,50 руб. и составит 11,50 руб/мес.
Льготный
Абонплата по тарифу "Льготный" с марта ― 1,90 руб/мес.
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Как сообщили в компании, по некоторым тарифам и услугам абонентская плата будет увеличена с 3 марта.
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