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Мотульский: «Библиотекарь – одна из самых древних профессий в мире, упоминается в Библии. И уверен, проживут ещё тысячелетия»
Источник материала: СТВ
Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:
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Мотульский: «Библиотекарь – одна из самых древних профессий в мире, упоминается в Библии. И уверен, проживут ещё тысячелетия»
Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Не опасаетесь ли Вы, что...
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