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Мотульский: «Библиотекарь – одна из самых древних профессий в мире, упоминается в Библии. И уверен, проживут ещё тысячелетия»

22.02.2020 17:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Не опасаетесь ли Вы, что Ваше поколение библиотекарей последнее, и кто придёт к Вам на смену?

Самый необдуманный поступок – выбор профессии. Роман Мотульский в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Роман Мотульский, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, доктор педагогических наук, профессор:
Как говорят, слухи о моей смерти сильно преувеличены. Библиотекарь – одна из самых древних профессий в мире. Это одна из тех профессий, которая упоминается в Библии. Немного таких, кто прожили тысячелетия. И уверен, проживут ещё тысячелетия, хотя, конечно, время от времени появляется желание их переименовать. И даже в наше время уже на постсоветском пространстве были страны, которые изменили на каких-то там информационных специалистов, информационных менеджеров и так далее. От этого суть профессии не меняется.

Если мы говорим о библиотекаре – вот том бесполом существе в сером халате, которое ходит между пыльными деревянными стеллажами, да, в таком виде, вполне возможно, она отомрёт, уже отмирает. Но если мы говорим о человеке, который организовывает сбор и хранение, и предоставление пользователю социально нужной информации – эта профессия не исчезнет никогда.

Мотульский: «Библиотекарь – одна из самых древних профессий в мире, упоминается в Библии. И уверен, проживут ещё тысячелетия»

Люди в материале: Роман Мотульский

 
 
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Гендиректор Национальной библиотеки Беларуси откровенно рассказал о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ:Не опасаетесь ли Вы, что...
 
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