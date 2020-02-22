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Игорь Марзалюк: «Служба в Вооружённых силах – это важнейший элемент самодостаточности и достоинства мужчины»
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии обсуждали в программе
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Словы пра любоў да Радзімы без канкрэтных справаў мёртвыя ёсць. Давайце будзем памятаць аб гэтым.
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Игорь Марзалюк: «Служба в Вооружённых силах – это важнейший элемент самодостаточности и достоинства мужчины»
Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Мартынов об армии: «Наша задача – из мужика сделать мужика»
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