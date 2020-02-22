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Игорь Марзалюк: «Служба в Вооружённых силах – это важнейший элемент самодостаточности и достоинства мужчины»

22.02.2020 17:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Мартынов об армии: «Наша задача – из мужика сделать мужика»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Те, кто кричат о законе об отсрочках – как правило, дело не в отсрочке, а в нежелании, в принципе, служить в Вооружённых силах. Вот это нужно понять. Есть группа, категория граждан, которые считают, что государство им обязано, а они государству не обязаны ничего. Это очень не по-мужски. Служба в Вооружённых силах страны в том или другом виде, я считаю – это важнейший элемент самодостаточности и достоинства мужчины.

Я считаю, что мы, как любое нормальное государство, должны иметь боеспособные Вооружённые силы. Самое главное, сохранить здоровый баланс национальных интересов и сделать всё возможное и невозможное для того, чтобы каждый гражданин страны мог, в случае необходимости, достойно защитить свою страну.

Словы пра любоў да Радзімы без канкрэтных справаў мёртвыя ёсць. Давайце будзем памятаць аб гэтым.

Игорь Марзалюк: «Служба в Вооружённых силах – это важнейший элемент самодостаточности и достоинства мужчины»

Люди в материале: Игорь Марзалюк

 
 
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Мартынов об армии: «Наша задача – из мужика сделать мужика»
 
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