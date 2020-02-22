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Невеста заказала свадебное платье и была неприятно удивлена. В посылке оказалось нечто совсем иное
Источник материала: СТВ
Многие невесты считают, что идеальное свадебное платье – самая важная часть свадьбы. Поэтому на его поиск понадобится очень много времени.
Как
Но когда наряд доставили из Китая, он даже отдалённо не напоминал то платье мечты, которое невеста увидела на сайте. Более того, оно было настолько ужасным, что женщине пришлось купить совершенно другое для такого важного дня.
«Слева то, что она заказала. Справа то, что доставили. Она нашла новое хорошее платье, но каков же провал с онлайн-покупкой!» – написала подруга девушки в группе соцсети Facebook.
Платье, которое она заказала, было с короткими рукавами, аппликацией лифа и шёлковой юбкой с рюшами. Стоит признать, что у платья, которое пришло, были все эти элементы, только не того качества.
В комментариях пользователи пошутили, что теперь девушке не придётся покупать костюм Хэллоуин. Что касается невесты, то она отнеслась к случившемуся с юмором и заказала другое платье.
С аналогичной проблемой столкнулась и другая девушка.
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Многие невесты считают, что идеальное свадебное платье – самая важная часть свадьбы. Поэтому на его поиск понадобится очень много времени. Как сообщает Daily Mirror,...
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