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«Viber не для открыток!»: Посмотрите на парня, который устраивает абсурдные протесты
Источник материала: KYKY>
Это надо видеть. В Нью-Йорке живет Сет Филлипс, с 2019 года он выходит на улицу с плакатами – простыми жизненными плакатами, которые точно вас тронут.
Об этих акциях писали по всему миру, начиная с зарубежного Forbes и заканчивая российским TJournal.
Есть у проекта Сета Филлипса и русскоязычная адаптация, которой занимается пользователь инстаграма Сергей Repostless. Просто посмотрите на это:
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Это надо видеть. В Нью-Йорке живет Сет Филлипс, с 2019 года он выходит на улицу с плакатами – простыми жизненными плакатами, которые точно вас тронут. Филлипс не...
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