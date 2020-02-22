«Viber не для открыток!»: Посмотрите на парня, который устраивает абсурдные протесты

Источник материала: KYKY

Это надо видеть. В Нью-Йорке живет Сет Филлипс, с 2019 года он выходит на улицу с плакатами – простыми жизненными плакатами, которые точно вас тронут.

Филлипс не требует спасать экологию или отстаивать права меньшинств. Он просто говорит (пишет на плакатах) людям: «Хватит показывать мне рекламу товаров, о которых я только что говорил». Или «Собакам не нужны собственные аккаунты в соцсетях».

Об этих акциях писали по всему миру, начиная с зарубежного Forbes и заканчивая российским TJournal.

Есть у проекта Сета Филлипса и русскоязычная адаптация, которой занимается пользователь инстаграма Сергей Repostless. Просто посмотрите на это: