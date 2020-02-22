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«Viber не для открыток!»: Посмотрите на парня, который устраивает абсурдные протесты

22.02.2020 17:23 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Это надо видеть. В Нью-Йорке живет Сет Филлипс, с 2019 года он выходит на улицу с плакатами – простыми жизненными плакатами, которые точно вас тронут. 
Филлипс не требует спасать экологию или отстаивать права меньшинств. Он просто говорит (пишет на плакатах) людям: «Хватит показывать мне рекламу товаров, о которых я только что говорил». Или «Собакам не нужны собственные аккаунты в соцсетях».

Об этих акциях писали по всему миру, начиная с зарубежного Forbes и заканчивая российским TJournal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Seth (@dudewithsign)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This dude smelled great tbh @oldspice #SmellLikeYourOwnManMan #SponsoredObviously

Публикация от Seth (@dudewithsign)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

unless @badgalriri wants to be my valentine

Публикация от Seth (@dudewithsign)

Есть у проекта Сета Филлипса и русскоязычная адаптация, которой занимается пользователь инстаграма Сергей Repostless. Просто посмотрите на это: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sergey (@repostless)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sergey (@repostless)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sergey (@repostless)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sergey (@repostless)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sergey (@repostless)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sergey (@repostless)

 
 
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Это надо видеть. В Нью-Йорке живет Сет Филлипс, с 2019 года он выходит на улицу с плакатами – простыми жизненными плакатами, которые точно вас тронут.  Филлипс не...
 
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