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В Германии проходят крупнейшие за 25 лет учения НАТО Defender Europe 20

22.02.2020 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гамбург прибыли американские военные, участвующие в крупнейших учениях НАТО за 25 лет. В субботу в Германии состоятся протесты пацифистов.


Американские военные прибыли в Гамбург, 21 февраля 2020 года

В пятницу, 21 февраля, в аэропорту Гамбурга приземлился самолет с американскими военными, принимающими участие в крупномасштабных учениях НАТО Defender Europe 20. Ранее в порту Бремерхафена началась разгрузка американских грузовых судов, доставивших в Европу военную технику. Всего в порт Бремерхафена прибыло четыре грузовых судна с транспортными сред-ствами и техникой для учений, пишет dw.com/ru
Германия - одна из площадок проведения самых крупномасштабных учений НАТО по переброс-ке американских военных через Атлантику за последние 25 лет. В ходе маневров около 20 тысяч солдат должны быть переброшены из США через Германию в Польшу. 7 тысяч из них должны прибыть в Гамбург.

По словам командующего объединенными силами обеспечения бундесвера Мартина Шеллайса (Martin Schelleis), учения должны внести значительный вклад в оборону ФРГ. В интервью агентству dpa он ответил на звучавшую ранее критику со стороны некоторых немецких полити-ков, называвших маневры Defender Europe 20 ненужным бряцанием оружием. Шеллайс отме-тил, что такое развитие ситуации вызвала противоречащая международному праву аннексия Крыма Россией в 2014 году. Однако действия России не стали поводом для проведения учений, добавил он. По словам Шеллайса, "Россия уже давно умеет то, что НАТО теперь снова усваивает, и она вновь доказала это в ходе маневров - таких, например, как "Запад".  


Цель учений НАТО - подготовка к кризисным ситуациям

Всего в учениях Defender Europe 20 участвуют 37 тысяч военных из 18 стран. Цель маневров со-стоит в подготовке к возможным кризисным ситуациям. "С оперативной точки зрения, нас инте-ресует, можем ли мы выдержать нагрузку в таком масштабе, - подчеркнул Шеллайс. - 20 тысяч американцев, которых с материальными средствами перебрасывают сначала через Атлантику, а затем дальше по Европе".

В субботу, 22 февраля, в Германии должны пройти протесты пацифистов против проведения ма-невров НАТО. Учения Defender Europe 20 неоднократно подвергались критике. Депутат бунде-стага от Левой партии Александер Ной (Alexander Neu) утверждал, что учения Defender Europe 20 - "ненужная провокация в условиях и без того нарастающей эскалации".

Их также критиковали активисты из "Гринпис", которые устроили демонстрацию под девизом "Остановите военные игры, спасите мир".
 
 
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В Гамбург прибыли американские военные, участвующие в крупнейших учениях НАТО за 25 лет. В субботу в Германии состоятся протесты пацифистов.
 
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