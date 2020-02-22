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Жительница Беларуси нашла ртуть в сигаретах

22.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Женщина в Беларуси столкнулась с неприятной ситуацией, когда захотела покурить. Она нашла в сигаретах ртуть, в связи с инцидентом начата проверка, приводит РИА «Новости» заявление МЧС по региону.

Жительница деревни Бабиничи Витебской области купила в местном магазине блок сигарет, некоторые из них во время курения странно потрескивали. Ее подруга, заподозрив неладное, сломала табачные изделия. В итоге там были обнаружены шарики ртути.

«Сигареты с ртутью были помещены в стеклянную емкость и изъяты для временного хранения работниками МЧС», – сказали представители экстренного ведомства.

Оперативные службы во время замеров не выявили следов паров ртути в помещениях дома женщины, купившей сигареты. Однако в ходе следственных мероприятий был обследован дом знакомой хозяйки. «Выявлено превышение в 150 раз содержания паров ртути в помещениях дома, непосредственно сама ртуть не обнаружена», – уточнили спасатели.

Ранее была названа новая опасность курения. Пристрастие к сигаретам может привести к депрессии и психическим заболеваниям. 



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Жительница деревни Бабиничи Витебской области купила в местном магазине блок сигарет, некоторые из них во время курения странно потрескивали.
 
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