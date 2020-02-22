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72 часа без отдыха, десятки испытаний без остановки. Закончился чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам

22.02.2020 19:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Под Гомелем прошел чемпионат страны по поисково-спасательным работам. Раньше соревнования были известны как «Школа выживания», теперь официально включены в программу многоборья спасателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

72 часа без отдыха, десятки испытаний без остановки. Закончился чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам

Изменение статуса не отразилось на сути: трехсуточный марафон – по-прежнему испытания на грани человеческих возможностей. С той лишь разницей, что большинство этапов завязано на поиске и спасении пострадавших.

Что ждало на маршруте участников? Видеоматериал Александра Добрияна.

72 часа без отдыха, десятки испытаний без остановки. Закончился чемпионат Беларуси по поисково-спасательным работам

Люди в материале: Александр Добриян

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Под Гомелем прошел чемпионат страны по поисково-спасательным работам. Раньше соревнования были известны как «Школа выживания», теперь...
 
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