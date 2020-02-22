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Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада
Источник материала: СТВ
Конец февраля – идеальное время для пересадки орхидеи. Этот цветок у садоводов считается растением с характером. Выращивать его не так уж сложно, если привыкнуть к мысли, что все традиционные правила по уходу для этого растения не работают. Как правильно пересадить орхидею, рассказали в программе
Наталья Бурчик, научный сотрудник лаборатории оранжерейных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Для того, чтобы пересадить орхидею, нам понадобится инструмент для пересадки и, самое важное, это субстрат.
Извлекаем растение из горшочка, немножко сдавливая стенки. Для того, чтобы корешки, которые плотно располагаются в горшочке, с лёгкостью отходили от нашей посадочной ёмкости. Удаляем старый грунт и проверяем качество оставшихся корней.
Повреждённые корни растения удаляем. Все места среза обязательно обрабатывать дезинфицирующими средствами.
Необходимо удалить старый цветонос с фаленопсиса. Наше растение мы пересаживаем в ту же ёмкость, в которой она находилась. Для посадки нам необходимо расположить на дне небольшое количество крупных кусочков коры. Аккуратно помещаем растение в горшок, затем пространство между корешками заполняем кусочками коры. Переходим к более мелким кусочкам коры, они будут удерживать влагу.
При правильной посадке растение должно быть плотно закреплено в горшочке. Мы должны опрыскивать наш фаленопсис в течение 6-7 дней, не поливая его. Опрыскивание производится по поверхности коры. И через 6-7 дней можно уже полноценно полить наше растение.
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Конец февраля – идеальное время для пересадки орхидеи. Этот цветок у садоводов считается растением с характером. Выращивать его не так уж сложно, если привыкнуть к...
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