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Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада

22.02.2020 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Конец февраля – идеальное время для пересадки орхидеи. Этот цветок у садоводов считается растением с характером. Выращивать его не так уж сложно, если привыкнуть к мысли, что все традиционные правила по уходу для этого растения не работают. Как правильно пересадить орхидею, рассказали в программе «Плюс-минус».

Наталья Бурчик, научный сотрудник лаборатории оранжерейных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Наступает момент, когда приобретённая нами орхидея прекращает цвести и начинает вываливаться из горшочка. Она наклоняется и её листья имеют вот такой вид. Это момент пересадки нашего растения.

Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада

Для того, чтобы пересадить орхидею, нам понадобится инструмент для пересадки и, самое важное, это субстрат.

Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада

Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада

Извлекаем растение из горшочка, немножко сдавливая стенки. Для того, чтобы корешки, которые плотно располагаются в горшочке, с лёгкостью отходили от нашей посадочной ёмкости. Удаляем старый грунт и проверяем качество оставшихся корней.

Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада

Повреждённые корни растения удаляем. Все места среза обязательно обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада

Необходимо удалить старый цветонос с фаленопсиса. Наше растение мы пересаживаем в ту же ёмкость, в которой она находилась. Для посадки нам необходимо расположить на дне небольшое количество крупных кусочков коры. Аккуратно помещаем растение в горшок, затем пространство между корешками заполняем кусочками коры. Переходим к более мелким кусочкам коры, они будут удерживать влагу.

Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада

При правильной посадке растение должно быть плотно закреплено в горшочке. Мы должны опрыскивать наш фаленопсис в течение 6-7 дней, не поливая его. Опрыскивание производится по поверхности коры. И через 6-7 дней можно уже полноценно полить наше растение.

Люди в материале: Наталья Бурчик

 
 
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Конец февраля – идеальное время для пересадки орхидеи. Этот цветок у садоводов считается растением с характером. Выращивать его не так уж сложно, если привыкнуть к...
 
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