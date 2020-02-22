Франция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону, Беларусь стала девятой

Французская команда, в составе которой выступили Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Детье и Кентен Фиойн Майе, преодолела дистанцию за 1 час 12 минут 35,9 секунды, допустив четыре промаха.





Второе место заняла сборная Норвегии, отставшая от победителей на 21,5 секунды. На счету се-ребряных призеров 12 промахов плюс один штрафной круг.









Бронзу с отставанием в 36,2 секунды заняла Германия, у которой восемь промахов плюс один штрафной круг.





Сборная Беларуси (Антон Смольский, Никите Лобастов, Роман Елетнов и Сергей Бочарников) финишировала девятой. У нее было шесть неточных выстрелов, финишную черту она пересекла спустя 2 минуты 40,4 секунды после победителей.



