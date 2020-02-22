Гран-при фестиваля «Коложский благовест» уедет в Москву

Источник материала: Вороновская газета





Сердцем культурной жизни города Гродно на этой неделе стал XIX Международный фестиваль православных песнопений «Коложский благовест». В этом году он объединил рекордное количество стран – участники приехали из 11 государств, в том числе впервые выступили хоры из Нидерландов, Финляндии и Эстонии.





— «Коложский благовест» не только расширил наш кругозор, но и оставил духовную печать в наших душах. Мы приобщились к молитве. Надеюсь, эта молитва одухотворит всех нас, — обратился к зрителям Высокопреосвященнейший Артемий, архиепископ Гродненский и Волковысский. – Фестиваль служит единению людей, укреплению нашей веры, оставляет в наших душах надежду и любовь. Фестиваль, который задумывался в том числе для укрепления певческих традиций, выполняет сегодня одну очень важную роль: он объединяет людей на основе церковного пения. В этом его главное достижение.

Участников и зрителей также поздравил со значимым событием в жизни региона и страны председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Виктор Лискович.





— За время своего существования фестиваль стал значимым культурным событием и является ярким примером плодотворного сотрудничества между государством и Белорусской Православной Церковью. Это сотрудничество реализовывается по многим направлениям: в духовно-нравственной сфере, в области образования, здравоохранения и, конечно же, культуры, — отметил Виктор Лискович. – На фестивале всем нам представилась возможность прикоснуться к таинству духовного песнопения, которое своей красотой и внутренней силой призывает людей к милосердию, добру и любви.



Мероприятия «Коложского благовеста» начались в понедельник, 17 февраля, а в четверг и пятницу в кафедральном соборе проходили конкурсные прослушивания. По итогам жюри определило лауреатов в различных номинациях и обладателя Гран-при. В это году обладателем главной награды стал мужской вокальный ансамбль «Дорос» музея «Покровский собор» (храм Василия Блаженного на Красной площади города Москвы). Руководитель коллектива – Константин Сенченко.







— В этом году было несколько особенно сильных коллективов, которые были бы достойны Гран-при. В их числе ансамбль «Дорос» — они выступили превосходно, у них очень продуманная программа. Она ориентирована на слушателя и в то же время полностью соответствует положению фестиваля, – отметила директор и художественный руководитель фестиваля, преподаватель Гродненского государственного музыкального колледжа и регент храма в честь Собора Всех Белорусских Святых города Гродно Наталья Гапличник. – Ансамбль получил самые высокие оценки жюри.









Этот коллектив на гродненском фестивале впервые. И даже больше: это их первое выступление в Беларуси. Ансамбль в основном можно услышать в соборе Василия Блаженного на Красной площади в Москве. В составе коллектива – профессиональные музыканты, а в репертуаре – русская духовная музыка, народные песни, романсы и самые разные стили профессиональной хоровой музыки.

— Мы старались показать максимальное качество выступления своего небольшого, но, надеемся, яркого ансамбля, — рассказал артист ансамбля Александр Камышинцев. – За время своего существования с 2002 года наш коллектив дал несколько сотен концертов в разных странах Европы, сейчас много гастролируем по России. С радостью приедем в следующем году на открытие фестиваля, будем рады приглашению выступить в Гродно с концертом и вне «Коложского благовеста». Кроме того, благодаря гродненскому фестивалю мы получили приглашение выступить на фестивале в Польше.

В числе лауреатов XIX фестиваля также коллективы Принеманья:

волковысский хор прихода храма Святых Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских, хор гродненского Свято-Владимирского храма, ансамбль прихода храма Богоявления города Щучина, архиерейский хор гродненского Свято-Покровского кафедрального собора, детский хор храма в честь Собора Всех Белорусских Святых города Гродно. Также специальным призом за сохранение региональных певческих традиций отмечен хор храма Преображения Господня из Деречина Зельвенского района.





















После торжественной церемонии награждения победителей большой гала-концерт по случаю закрытия XIX Международного фестиваля православных песнопений «Коложский благовест» продолжился выступлением коллективов. На сцену вышли церковные и светские взрослые и детские коллективы. Зрителям они подарили почти два часа наслаждения и удовольствия от звучания песнопений.

















Татьяна КУЗНЕЧЕНКОВА

Фото: Михаил ИСАЧЕНКО https://grodnonews.by/