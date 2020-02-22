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Снова война? Отец Жанны Фриске — Владимир Копылов требует от Дмитрия Шепелева денег

22.02.2020 18:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

СМИ сообщают, что родные исполнительницы якобы сами в полном объёме погасили долг перед Русфондом за лечение дочери.


фото с сайта riafan.ru


Согласно судебному решению, Шепелев должен был участвовать в этом мероприятии. За ним числился долг в районе 7 миллионов рублей. По сообщениям Telegram-канала Mash, Копылов недавно обратился в Пресненский суд, чтобы с Дмитрия офици-ально взыскали деньги, которые он теперь должен не фонду, а семье экс-возлюбленной.

Ранее в прессу попала информация, противоречащая последним новостям. В мае прошлого года сообщалось, что Дмитрий самостоятельно погасил свою часть долга перед Русфондом, продав долю имущества, которое унаследовал его сын Платон. А Владимир, в свою очередь, сообщал о том, что ему погасить задолженность помог некий известный артист. Имя того, кто поставил точ-ку в конфликте семьи с благотворительной организацией, до сих пор держится в секрете. «Мы тогда оказались в такой ситуации патовой. У нас не было денег. Один человек нам очень помог. Он из мира шоу-бизнеса», — рассказывал Копылов в программе «Звёзды сошлись».


Одновременно с новым скандалом Дмитрий, напомним, сейчас остался без работы на Первом канале. Ведущий лишился места в шоу «На самом деле». Его, по слухам, собираются заменить Тимуром Еремеевым. Отец Жанны воспользовался моментом и подал иск, когда Шепелев стал максимально уязвимым. Не исключено, что Копылов пошёл на это ради того, чтобы добиться встреч с шестилетним внуком Платоном.
 
 
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СМИ сообщают, что родные исполнительницы якобы сами в полном объёме погасили долг перед Русфондом за лечение дочери.
 
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