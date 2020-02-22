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Примулы, крокусы и подснежники зацвели в феврале в Беларуси
Источник материала: СТВ
В Могилёве досрочно распускаются подснежники. В Гродно зацвели примулы и ольха. А в Витебске – крокусы, рассказали в программе
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В Могилёве досрочно распускаются подснежники. В Гродно зацвели примулы и ольха. А в Витебске – крокусы, рассказали в программе «Плюс-минус». Тем временем, с...
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