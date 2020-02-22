ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Примулы, крокусы и подснежники зацвели в феврале в Беларуси

22.02.2020 19:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Могилёве досрочно распускаются подснежники. В Гродно зацвели примулы и ольха. А в Витебске – крокусы, рассказали в программе «Плюс-минус». Тем временем, с зимовок в Беларусь возвращаются первые полевые жаворонки и кулики. Пернатых мигрантов заметили в Гродненской области.

Люди в материале: нет
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилёве досрочно распускаются подснежники. В Гродно зацвели примулы и ольха. А в Витебске – крокусы, рассказали в программе «Плюс-минус». Тем временем, с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как правильно пересадить орхидею? Показывает сотрудник ботанического сада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика