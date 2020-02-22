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Павел Дик о результатах этапа Кубка мира по фристайлу: я высоких задач себе не ставил
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь снова принимает международные состязания высочайшего уровня. Этап Кубка мира по фристайлу проходит в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас проходил финал соревнований, и нам есть за кого болеть.
Наталья Федорцова, корреспондент:
Валерия Болматова представляла нашу страну в финале – это очень большое достижение. К сожалению, не она смогла выйти в финал шести: прыжок выполнила чисто, но, возможно, он был чуть проще, чем у соперниц.
В мужском финале двенадцати мужского представительства нет. Совсем чуть-чуть не хватило белорусским семерым спортсменам.
Павел Дик, участник этапа Кубка мира по фристайлу (Беларусь):
У меня просто самая главная задача сейчас – выполнять мои простые прыжки на хорошем уровне. Поэтому я высоких задач себе не ставил, я просто поставил себе задачу выполнить программу на том же уровне. К сожалению, сегодня все не получилось. Но, тем не менее, мы останавливаться не станем и будем работать дальше.
23 февраля в «Раубичах» очень интересная программа – синхронные прыжки. Вход свободный.
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Новости Беларуси. Беларусь снова принимает международные состязания высочайшего уровня. Этап Кубка мира по фристайлу проходит в «Раубичах», сообщили в программе...
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