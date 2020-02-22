Павел Дик о результатах этапа Кубка мира по фристайлу: я высоких задач себе не ставил

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь снова принимает международные состязания высочайшего уровня. Этап Кубка мира по фристайлу проходит в «Раубичах», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Сейчас проходил финал соревнований, и нам есть за кого болеть.

Кто сумел выйти из квалификации, знает корреспондент Федорцова. Она на прямой связи со студией.





Наталья Федорцова, корреспондент:

Прямо сейчас идут финалы, куда отобралась 12 лучших спортсменов как среди мужчин, так и среди женщин.

Валерия Болматова представляла нашу страну в финале – это очень большое достижение. К сожалению, не она смогла выйти в финал шести: прыжок выполнила чисто, но, возможно, он был чуть проще, чем у соперниц.





В мужском финале двенадцати мужского представительства нет. Совсем чуть-чуть не хватило белорусским семерым спортсменам.





Павел Дик, участник этапа Кубка мира по фристайлу (Беларусь):

Погода сегодня непростая: во-первых, ветер очень сильный, во-вторых, снег довольно-таки непростой.

У меня просто самая главная задача сейчас – выполнять мои простые прыжки на хорошем уровне. Поэтому я высоких задач себе не ставил, я просто поставил себе задачу выполнить программу на том же уровне. К сожалению, сегодня все не получилось. Но, тем не менее, мы останавливаться не станем и будем работать дальше.





23 февраля в «Раубичах» очень интересная программа – синхронные прыжки. Вход свободный.



