Ученые обнаружили один из самых мощных антибиотиков

Источник материала: Вороновская газета





Один из самых мощных антибиотиков, который убивает инфекции, устойчивые ко всем другим лекарства, был обнаружен американскими учеными. Об этом пишет The Daily Mail.

С помощью специального алгоритма машинного обучения американским ученым удалось выявить вещество, способное справиться со многими лекарственно-устойчивыми бактериями, включая возбудитель туберкулеза. Соединение назвали халицин — в честь искусственного интеллекта Хал из фильма «Космическая одиссея 2001 года».

Исследователи Массачусетского института технологий провели около 6 000 молекул через программу искусственного интеллекта. Команда скормила алгоритму глубокого обучения информацию об атомной и молекулярной структуре 2500 природных и синтезированных антибиотиков, а также их эффективности против кишечной палочки Escherichia coli.

Проверка в лаборатории показала весьма впечатляющий потенциал компонента, названного халицином. Он уничтожал десятки типов бактерий, включая антибиотикорезистентные штаммы.

После открытия халицина команда загрузила в алгоритм данные о 107 млн химических соединений. Через 3 дня поисков, алгоритм выдал ученым список из еще 23 соединений, восемь из которых подтвердили свою эффективность в экспериментах, а ещё два могут оказаться особенно сильными. Авторы отмечают, что без использования искусственного интеллекта протестировать такое количество веществ было бы невозможно.

Исследователи намерены использовать алгоритм для обнаружения молекул, эффективных против конкретных бактерий. При приеме таких антибиотиков можно будет избежать гибели полезных симбиотических микроорганизмов и лечить целый ряд опасных болезней . Другая задача, которую исследователи также намерены попробовать решить при помощи этого алгоритма, — разработка новых антибиотиков с нуля. Пока что возможности создавать новые антибиотики ограничены.