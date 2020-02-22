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В Москве +3, в Киеве +4. Погода в Европе на неделю с 24 февраля по 1 марта

22.02.2020 18:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают дождь и +12. На градус теплее будет в Риме. В Вене ожидается дождь и 8 с плюсом, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Москве +3, в Киеве +4. Погода в Европе на неделю с 24 февраля по 1 марта

В Мадриде прогнозируют солнечную погоду и +14. В Афинах ожидается +17 и ясно. Переменную облачность и +8 обещают в Анкаре.

В Москве +3, в Киеве +4. Погода в Европе на неделю с 24 февраля по 1 марта

На два градуса теплее будет в Софии. В Прибалтике ожидается переменная облачность. В Риге прогнозируют +3.

Ветрено, много облаков и осадков. Синоптики рассказали о погоде на неделю

На пункт теплее будет в Вильнюсе, возможен мокрый снег. Сплошная облачность и +5 ожидается в Варшаве.

В Москве +3, в Киеве +4. Погода в Европе на неделю с 24 февраля по 1 марта

Тот же климатический расклад в Киеве, но на градус прохладнее. В Москве, по прогнозам, мокрый снег и +3.

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В Париже синоптики обещают дождь и +12. На градус теплее будет в Риме. В Вене ожидается дождь и 8 с плюсом, рассказали в программе «Плюс-минус». В Мадриде...
 
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