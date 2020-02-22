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В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

22.02.2020 20:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестчанка коллекционирует билеты на общественный транспорт. «По-научному мое увлечение называется пе-ри-дро-мо-фи-ли-я»: Ксения Петрученя произносит по складам непростое определение. Собирать билеты на общественный транспорт она начала 15 лет назад.

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

Отправной точкой стала поездка в Гомель на присягу к брату, после которой девушка решила сохранить на память квиточки. С тех пор ее коллекция, регулярно «подкармливаемая» родственниками, друзьями и знакомыми, выросла почти до двух тысяч экземпляров и значительно расширила свою географию. За это время Ксении удалось «разжиться» билетами из 34 стран мира, включая бывший СССР.

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

Из Молдовы – гламурные с блестками. Из испанской Валенсии – веселые мультяшные. Из российского Ульяновска – стильные, сделанные из прозрачного пластика. Из столицы Франции – самые миниатюрные.

– А вот и мои любимцы – автобусные билеты из фольгированной бумаги, которые ходили лет десять назад сразу в нескольких российских городах: Ярославле, Самаре, Туле и Краснодаре, – знакомит нас со своими фаворитами Ксения. – В России по части оформления квитков вообще очень много креатива. Иногда там делают не просто билеты, а самые настоящие лотерейки: проехался, скажем, в троллейбусе – и выиграл роллы. Также на билетах активно размещают рекламу, в том числе и социальную.

В качестве примера коллекционер демонстрирует серию проездных билетов Московского метрополитена, выпущенную к его 80-летию. На каждом квитке – портрет известного юбиляра, чья круглая дата также выпала на этот год: Анны Ахматовой, Фазиля Искандера, Виталия Бианки и многих других.

– Также мне нравятся билеты, несколько лет назад ходившие в Гомеле. На их тыльной стороне можно прочесть интересные факты из истории транспортной сети города. Очень жаль, что у нас не придумали ничего такого к 1000-летию Бреста, только изображение герба появилось – и всё, – грустно отмечает Ксения.

Девушка сетует, что в Бресте настолько редко меняют внешний вид билетов, что собирать их коллекционерам не очень интересно. То ли дело Кобрин или Барановичи, где апгрейд квиточков происходит гораздо чаще, да и к дизайну там подходят более креативно.

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

И тем не менее, трансформацию брестских билетиков по коллекции Ксении можно проследить: но лишь начиная с 2008 года, когда девушка стала усиленно пополнять свои «запасы».

– Большую помощь мне в этом оказала группа Вконтакте «Отдам даром (Брест)», где периодически кто-то спешил расстаться с каким-нибудь интересным экземпляром. Но многие свои билеты я все-таки получила благодаря известному сайту «Дарудар». Там сидит большое количество коллекционеров, которые всегда могут чем-то обменяться друг с другом либо попросить людей, собирающихся в путешествия, привезти им какую-нибудь мелочь: магнитик или билетик, как в моем случае, – и те обычно охотно откликаются.

В лучшие времена Ксения получала по 5-7 писем в день. Таким образом к ней «прилетели» билетики из Израиля и Канады, Шри-Ланки и Австралии. Благодаря «Дарудару» брестчанке совершенно случайно и абсолютно безвозмездно достался и самый раритетный билет в ее коллекции.

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

– Это талон на метро, который был выпущен в обращение в 1946 году в Москве, – протягивает нам посеревший от времени квиток девушка. «Антикварный» билетик, к слову, – один из немногих экземпляров, который можно разглядеть с двух сторон. Большинство же квитков намертво приклеены на листы А4.

– Вот такие меры предосторожности, – поясняет с улыбкой коллекционер. – У меня двое детей, которые периодически совершают набеги на мои «драгоценные» папки.

И все-таки увлечение Ксении в семье очень поддерживается. В коллекционировании активно помогает родня: квиточки шлют буквально со всей страны.

– Изначально я собирала билеты только на автобус, троллейбус, трамвай и метро, но потом мне стали все чаще предлагать билеты на поезда и самолеты. Первое время отнекивалась, но потом поняла: просто бесполезно, – разводит руками девушка и в качестве доказательства протягивает нам солидный веер из железнодорожных квиточков.

Сегодня в коллекции Ксении можно увидеть билеты и на не совсем «повседневный» транспорт: например, на теплоходы, катера и даже фуникулеры. Всего же на момент нашей встречи в ее альбомах и коробочках насчитывается 1912 квиточков.

– Многие шутят, что, имея столько билетов, можно не платить за проезд в общественном транспорте. Но зайцем я не езжу. После одного случая, который произошел со мной в 18 лет: попалась контролерам, но штраф они мне не выписали, отпустили на первый раз, который, кстати, стал последним. Теперь мне очень стыдно сесть в автобус и не пробить талончик.

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В ответ на вопрос о «счастливых» билетиках Ксения смеется:

– Нет, я их не собираю. Это было бы уже слишком. Ведь я и так перебарщиваю. Обычно коллекционеры выбирают какое-то узкое направление, а я собираю все подряд.

Коллекция билетов Ксении Петручени считается в настоящее время самой большой в Бресте. Не так давно ее достижение было занесено в виртуальную «Берестейскую книгу рекордов», которая была создана в социальной сети ВКонтакте как региональная версия известной «Книги рекордов Гиннесса».

– Несколько лет назад я видела по телевизору сюжет об украинце, в чьей коллекции насчитывалось более 70 тысяч билетов, а мировой рекорд принадлежит испанцу, которому удалось собрать свыше 600 тысяч квитков. В общем, еще есть к чему стремиться, и желание двигаться вперед у меня большое, – смеется Ксения. – Самые желанные билетики – из Китая, Японии, США и Чили. Надеюсь, что в скором времени мне удастся пополнить ими свою коллекцию.

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

На прощание девушка, пакуя свой скарб в пакет, призналась, что это далеко не единственная ее коллекция. В редакцию Ксения не захватила с собой огромную коробку из-под зимних сапог, доверху заполненную порционными пакетиками с сахаром.

– Думала, вам не будет это интересно, – скромно говорит она.

Глюкофилией Ксения Петрученя увлеклась параллельно с собиранием билетов. Сейчас в ее коллекции более тысячи сахарных пакетиков их разных уголков света.

– Из Финляндии и Израиля, Индии и Камбоджи. Из самолетов и поездов. В простых пакетиках, в кубиках и пирамидках. Обычный белый, тростниковый коричневый, а также популярные в Европе сахарозаменители, – перечисляет свои «сбережения» девушка.

Кроме того, не так давно Ксения положила начало и еще одной коллекции. На сей раз объектом ее обожания стали сувенирные карандаши. Пока экземпляров мало – всего лишь 16, но, зная целеустремленность этой девушки, не сомневаемся, что скоро и это собрание станет обсуждаемым.

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

В коллекции брестчанки 2 тысячи билетов на общественный транспорт

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
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  Брестчанка коллекционирует билеты на общественный транспорт. «По-научному мое увлечение называется пе-ри-дро-мо-фи-ли-я»: Ксения Петрученя произносит по складам...
 
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