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В Туркменистане учителя обязаны пользоваться ручками и блокнотами зеленого цвета

22.02.2020 20:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как пишет CentralAsia (TM), власти Туркменистана усиливают меры по приведению всех работников государственных организаций «под одну гребёнку», ставя перед ними всё новые требования.

Если раньше к преподавателям школ были требования относительно внешнего вида, например, учителя должны были носить одинаковые тюбетейки, а учительницы быть в национальных пла-тьях, теперь им было велено пользоваться одинаковыми ручками и блокнотами. Подробности об этом  сообщил корреспондент Радио Азатлык в Туркменистане.



«От преподавателей средних школ номер 2, 4 и 7 потребовали купить по 5 штук ручек с орнаментом туркменского ковра, каждая из которых стоит 45 манатов, а также зелёный блокнот за 50 манатов», - сообщил 17 февраля корреспондент Радио Азатлык. (офиц.курс маната к доллару 3.5:1).

По его сведениям, эти зелёные ручки считаются самыми дорогими в Туркменистане, их привозят из Турции. «В Туркменистане не производят, только по заказу их производят в России, Турции и Китае, и привозят из этих стран», - отмечает корреспондент .

Зелёные ручки и блокноты с традиционным орнаментом и узорами туркменских ковров необходимы для того, чтобы преподаватели во время собраний делали заметки.


Новые требования относительно зелёных ручек и тетрадок для преподавателей стали дополни-тельными к требованиям по униформе. В Туркменистане внешний вид, одежда работников об-разовательных учреждений, а также униформы учащихся строго регулируются государством.

11 февраля во время встречи президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с депутатами парламента, показанного по гостелевидению, можно наблюдать, как депутаты и другие чиновники делают какие-то записи в зелёные тетрадки зелёными ручками. Но судя по видео-изображениям можно сделать вывод, что зелёные ручки отличаются друг от друга в зависимости от статуса их владельцев.

Например, на встрече президента с законодателями можно было видеть, что ручка председателя меджлиса Гульшат Маммедовой была несколько толще и солиднее, чем у других депутатов, которые делали заметки ручками потоньше и попроще.
 
 
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Как пишет CentralAsia (TM), власти Туркменистана усиливают меры по приведению всех работников государственных организаций «под одну гребёнку», ставя перед ними всё...
 
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