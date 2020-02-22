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Перед взрывом в жилом доме в Ростовской области была зафиксирована утечка газа
Источник материала: СТВ
Новости России. Несколько квартир оказались разрушены в результате взрыва в жилом доме в Азове Ростовской области России. Два человека погибли. Известно, что непосредственно перед инцидентом в здании была зафиксирована утечка газа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После мощного хлопка произошло возгорание. Его оперативно ликвидировали пожарные.
Женщина, серьезно пострадавшая в результате ЧП, в реанимации. Около 60 жильцов были доставлены в пункты временного пребывания.
Следователи и криминалисты продолжают изучать место происшествия: допрашивают свидетелей и собирают информацию. Уголовное производство, открытое в связи с инцидентом, передано в отдел по расследованию особо важных дел.
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Новости России. Несколько квартир оказались разрушены в результате взрыва в жилом доме в Азове Ростовской области России. Два человека погибли. Известно, что...
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