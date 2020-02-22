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Кебаб из зубрятины и фирменные скоряки. Чем кормили на первом в Беловежской пуще гастрофесте
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вкусный уикенд своим гостям подарила Беловежская пуща. Драники-скоряки, кебаб из зубрятины и каша с диким кабаном. Голодать на гастрономическом фестивале «Пущанский смак» 22 февраля не пришлось никому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От многообразия ароматов кругом идет голова, а глаза разбегаются при виде кулинарных изысков. Попробовать мясо дичи, приготовленное на открытом огне и оценить мастерство здешних поваров – open kitchen прописалась прямо посреди многовекового леса.
Любовь Плескачевская, повар:
Кебаб из зубрятины – дело хлопотное: дважды перекрученное, отбитое, замаринованное и заправленное десятком здешних трав.
Охотничий сытняк – так свое блюдо называет Александр Лукша. Уже 20 лет он работает только с трофеями – кабан, олень, лось, зубр. Принцип, говорит, один: на кухне мыслить нужно как охотнику. Травы, ягоды, грибы лучше всего оттенят вкус.
Джон Арриета и Анна Абасало приехали в Беларусь из Страны басков на севере Испании. Они только открывают для себя Синеокую.
Джон Арриета, турист (Испания):
Анна Абасало, туристка (Испания):
Два часа, и пущанские повара презентовали авторские блюда. Жюри оценивало не только вкус, но и подачу. Ложкой голосовали и туристы.
Здесь уже попробовали, все вкусное. И уха, и каша с диким кабаном вкусная. Очень интересно в Беловежской пуще.
Андрей Кардаш, турист (Польша):
Гастроуикенд продолжается на мастер-классах.
– Я правильно понимаю, что сегодня почувствовать себя поваром может кто угодно?
– Хорошо делаете, хорошо у вас получается.
Ежегодно поместье Деда Мороза посещают до 150 тысяч гостей. Визитная карточка не только Беловежской пущи, но и всей Беларуси. Горячий новогодний сезон здесь заканчивают не только блюдами с пылу с жару, но и проводами горячо любимой внучки Деда Мороза Снегурочки.
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Новости Беларуси. Вкусный уикенд своим гостям подарила Беловежская пуща. Драники-скоряки, кебаб из зубрятины и каша с диким кабаном. Голодать на гастрономическом...
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