"Снежному снайперу-2020" отсутствие снега не помешало

Источник материала: Виртуальный Брест

Около 230 школьников участвовали в областном этапе соревнований по биатлону на призы Президентского спортивного клуба «Снежный снайпер».





Соревнования проходили 18 – 20 февраля на лыжероллерной трассе в агрогородке Мир Барановичского района. Данный объект в июне прошлого года получил статус спортивно-биатлонного комплекса со стрельбищем на 20 установок. Это стало возможным после рабочей поездки Александр Лукашенко по Брестской области в марте прошлого года.





Узнав, что при Барановичской районной специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва пять лет назад открылось отделение биатлона, а для занятий не хватает стрельбища, Глава государства поручил провести реконструкцию лыжероллерной трассы и построить стрелковый тир. На эти цели было затрачено более 800 тысяч рублей из областного бюджета, приобретена снежная пушка, ратрак – специальное транспортное средство на гусеничном ходу для подготовки лыжных трасс, другое оборудование.

Об этом и напомнил на открытии соревнований заместитель председателя Барановичского райисполкома Михаил Борисевич. И нынешние состязания, можно сказать, стали самыми крупными после реконструкции лыжероллерной трассы.





Правда, из-за отсутствия снега ребятам пришлось состязаться без лыж: участники младшей возрастной группы (11-12 лет) преодолели дистанцию 1,8 километра, средней (13-14 лет) – 2,4 километра, старшей (15-16 лет) – 3 километра с двумя огневыми рубежами. Завершились соревнования эстафетами: такие же расстояния преодолевали по 4 человека. Школьники стреляли из пневматических винтовок по мишеням, расположенным в 10 метрах от огневого рубежа.

Участвовали в соревнованиях 19 команд (по 12 человек в каждой) – представителей всех районов, а также Бреста, Барановичей и Пинска. Кстати, на районных этапах турнира «Снежный снайпер», состоявшихся в январе, приняли участие более 2,6 тысячи школьников – любителей биатлона, не обучающихся в специализированных учебно-спортивных учреждениях.

По словам заместителя начальника главного управления по образованию Брестского облисполкома Ирины Поповой, финал республиканских соревнований состоится в марте в спорткомплексе «Раубичи». От нашей области в команду войдут 24 школьника, показавших лучшие результаты.

Победителями в старшей возрастной группе стали Дмитрий Шихат (Барановичский район) и Дарья Зановская (Брестский район), в средней – Егор Новицкий (Барановичский район) и Дарья Протасюк (Пинск), в младшей – Дмитрий Мысливец (Дрогичинский район) и Дарья Чайковская (Пружанский район).

По итогам личных соревнований в неофициальном командном зачете места распределились так: Ляховичский район, город Пинск, Дрогичинский район.

В эстафетных гонках в старшей группе победила команда Пружанского, в средней – Ляховичского, в младшей – Дрогичинского районов.

Успехов в республиканском финале!



















