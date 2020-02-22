Логинов: «Я никогда в жизни не использовал допинг»

Источник материала: Tut.by

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал «Матч ТВ» утренний обыск в номере у него и тренера Александра Касперовича.



Александр Логинов. Фото: biathlonworld.com

— Ваша оценка утренних событий.

— Да какая оценка… Приходить без десяти шесть утра в номер и выдвигать даже не обвинения, а догадки… Проверяйте, говорю, ради бога. И они проверили. Все вещи, вплоть до колесиков чемодана. О’кей, нет проблем. Но изымать компьютер и телефон в 2020 году, вот этого я не понимаю. Изымайте содержимое, скачивайте переписку, только оставьте связь с близкими и родными.

— Пытались прояснить основания для таких действий?

— Все из-за истории с аккредитацией, которая была у Касперовича. IBU заподозрил, что он скрывается под чужой фамилией. Якобы после того как он приезжает ко мне, я начинаю быстро бегать. Просто голословные предположения, мне даже сказать нечего по этому поводу.

— Правда, что собирались отказаться от участия в эстафете?

— Нет, не собирался. Мне нечего стыдиться, я ничего не употреблял, даже мысли такой не было, презрение ко всей этой теме. Посмотрите, какой год на дворе, обвинения сыпятся со всех сторон… Мне и думать-то об этом противно!

— Насколько важным было для вас присутствие Касперовича на этом чемпионате?

— Мы с ним давно контактируем, у нас есть взаимопонимание в тренировочном процессе, иногда он закрывает мои организационные вопросы. Помог в подготовке на сборах в Риднау. Касперовичу хотелось поддержать меня на дистанции, вот он и взял чужую аккредитацию.

— Вините его за это?

— Вини, не вини, а обвинения в допинге совершенно голословны, с аккредитацией они вообще никак не связаны. Выстроить такую цепочку, что я ловчу, а Касперович прикрывает, — ни в какие ворота. Вон он, живет в соседней комнате с женой и внучкой, кого он прикрывает? От кого прячется?

— Отдаете себе отчет, что вся эта суета будет преследовать вас до конца карьеры?

— Ничему не удивляюсь уже. Может, таким образом пытаются ускорить завершение мной карьеры? Ну, если так будет лучше для всех, наверное, придется так и сделать.



Reuters

— Вы серьезно?

— Уже не молодею, а кому-то, быть может, станет от этого комфортно. Вдруг IBU так хочется?

— Вам есть дело до чужих желаний?

— В том-то и дело, что нет. Пусть проверяют, обыскивают, пусть хоть живут со мной рядом. Отвечаю вам, а в метре от меня сейчас стоит допинг-офицер. На здоровье, нет проблем, я не собираюсь скрываться и прятаться, тем более за Касперовича с чужой аккредитацией. Самая больная тема для меня — телефон. Не могу ни с семьей пообщаться, ни с близкими, ни систему ADAMS заполнить. Не на чем. Не говоря про то, что не могу билеты купить, сейчас все подвязано на смартфоны.

— Когда вам обещали вернуть гаджеты? Казахам, говорят, через три месяца отдали.

— Не знаю. Диалог тяжелый был, да и переводчик не очень хорошо знал русский.

— Какой вам видится роль Украины в этой истории?

— В том смысле, что аккредитация была украинская? Все понимаю, запрещено, неправильно, подвержено штрафам, я не очень это поддерживаю, сто процентов. Но до чего это в итоге дошло — я просто в шоке.

— Если вы такой злой, готовы порвать всех в масс-старте?

— Не думается сейчас об этом, честное слово.

— Если судить по вашему последнему этапу эстафеты, нервотрепка не сказалась на кондициях.

— На мои выступления и результаты это никак не повлияет. Но вот жена будет сильно переживать за меня и за себя. Вот это действительно плохо, это огорчает и беспокоит.

— Может, стоит взять чужой телефон для связи с женой?

— Сегодня еще не связывался с ней. Сейчас попрошу, понятно. И очень постараюсь увидеть ее чуть раньше, чем намечалось. Очень. Потому что должен сейчас быть рядом с ней. Да и она рядом со мной.

— IBU высказал мнение, что телеканал «Матч ТВ» использует всю эту историю для российской пропаганды. Что скажете?

— «Матч ТВ» был первым у нас в гостинице, осветили всю ситуацию и правильно сделали, на мой взгляд. Потому что произошедшее неправильно. Я ведь видел это письмо. Его написал IBU и отправил в полицию Италии. Если так, кто раздувает? Это не «Матч ТВ» вломился ко мне в шесть утра, «Матч ТВ» просто делал свою работу. Попробуйте представить: сижу в трусах, а полиция относит стволы, мой и Гараничева, как можно дальше. «Неужели, — думаю, — боятся, что пальнем?» На столе лежал нож-открывашка — они и его в сторону задвинули. Приехали же к преступникам, чего там.

— Если бы СБР сделал аккредитацию Касперовичу, ничего этого не было бы, согласны?

— Не хочу в это влезать, не моя тема.

— Вам переводили содержание письма?

— Всего письма — нет, конечно.

— Мотивационную часть.

— В шесть утра никто в это не погружался, тем более переводчика как такового не было. Звучали подозрения о Касперовиче и допинге, уже сказал о них.

— Жену и внучку Касперовича, получается, тоже переполошили?

— Конечно! Запрещали им выходить из комнаты, внучка плакала, ее успокаивали как могли.

— После той пресс-конференции, когда вы зазывали всех иностранцев к себе на чай, кто-нибудь откликнулся?

— Никто, но я надеюсь, что они поддержат инициативу. С любым не против провести время и все ему объяснить.

— Глава комиссии спортсменов IBU американка Клэр Иган сказала, что если у вас есть какие-то вопросы, можете к ней обратиться.

— С удовольствием обращусь и пообщаюсь.

Логинов также заявил TV2, что вообще никогда не использовал допинг.

«Я никогда не применял допинг и понятия не имею, как запрещенное вещество тогда попало ко мне в организм. Однажды я расскажу всю историю», – сказал биатлонист.

Напомним, Александр Логинов стал золотым призером чемпионата мира в итальянском Антхольце в спринте, что вызвало негодование ряда лидеров мужского биатлона.

Дело в том, что несколько лет назад Логинов попался на допинге. При этом спортсмен до сих пор отказывается рассказывать, кто дал ему ЭПО. Более того, он начал и вовсе отрицать использование вещества, которое может попасть в организм только внутривенно.