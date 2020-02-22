Новые Санжары и коронавирус из Китая: паника никуда не делась

Источник материала: Виртуальный Брест

В Полтавской области жители протестовали против размещения в санатории 100 эвакуированных из Китая граждан Украины и других государств. DW выясняла настроения местных жителей и то, как обеспечена их безопасность.





В поселке постоянно раздаются звуки сирен. Жители Новых Санжар сразу останавливаются, быстро вынимают из карманов телефоны и начинают снимать колонны спецмашин. С того дня, как к ним привезли эвакуированных из китайского города Ухань украинцев и граждан других государств, они быстро научились уличному блогерству и сбрасывают в соцсети все, что происходит вокруг. "Мы делимся фотками и видео. Потому что страшно за себя, за ребенка, когда смотришь на подобные колонны спецтехники", - объясняет DW женщина с младенцем, которая остановилась на центральной площади Санжар, чтобы сфотографировать несколько машин МЧС Украины и скорую, которые быстро проезжают мимо.

Меры противоэпидэмиологической безопасности





Санаторий в Новых Санжарах

Главные ворота санатория (эвакуированных разместили в санатории Национальной гвардии Украины) еще два дня назад были открыты для всех. По разным данным, здесь лечились около десяти человек, которых срочно вывезли в соседние города. Теперь ворота охраняют нацгвардейцы и никого не пускают. Все в защитных масках. На территории санатория везде люди в белых защитных костюмах. Сюда постоянно въезжают и выезжают частные автомобили, спецмашины Национальной гвардии и МЧС , в частности, ремонтные. Одна из таких завезла, например, толстенную бетонную плиту.

Водители в основном без масок. И машины не проходят санитарную обработку. "За воротами санатория безопасно, можно даже маску снять", - говорит один из нацгвардейцев. Мимо забора, который тянется вокруг санатория, ходят местные. Также без защитных масок. "Да не было масок в продаже в аптеках эти два дня", - говорит Николай - владелец дома, который расположен в каких-то ста метрах от санатория. Впритык к забору санатория еще две многоэтажки и немало частных усадеб, причем некоторые - из серии VIP-домиков.

Все жители, которых корреспондент DW встретила на улицах, с большим скепсисом относятся к заявлениям чиновников о принятых мерах протвоэпидемиологической безопасности. "Да ну, какая защита? Видите, рядом река Ворскла. Санаторий посреди жилого квартала!", - говорит пенсионер Александр Иванович. Парень, представившийся Александром, считает, что "в Санжарах нет нормальной медицины", поэтому сюда нельзя было везти потенциально больных коронавирусом: "Зачем везти сюда, если можно вывезти в палаточный городок! Можно же?". На уточняющий вопрос DW о местоположении такого городка Александр ответил, что "прямо в поле".

Глава Новосанжарского районного совета Геннадий Супрун тоже заявил DW, что не согласен с размещением людей на карантине в центре населенного пункта и считает, что санаторий не был готов вообще к пребыванию людей на карантине. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, однако, это категорически опровергает. Как он заявил DW, этот режимный объект наиболее соответствует требованиям эпидемиологической безопасности, и его утвердили специалисты.

Местная и центральная власть: кто кого не понимает?

Накануне эвакуации людей из охваченного коронавирусом Уханя Новосанжарский поселковый совет обратился, в частности, к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещения эвакуированных в поселке.





За воротами санатория в Новых Санжарах

Зеленский на фоне столкновений протестующих с правоохранителями в Новых Санжарах предположил, что бурные события 20 февраля имеют политический характер. В свою очередь, председатель Полтавской областной государственной администрации Олег Синегубов одной из причин протестов в интервью DW назвал "возможную подготовку местных политических элит к местным выборам".

А Геннадий Супрун считает, что все гораздо проще. Он обвиняет своих "коллег сверху" в недостатке коммуникации с органами местного самоуправления. Как он рассказал DW, его лично официально предупредили о глобальных изменениях в жизни маленьких Санжар за несколько часов до приезда автобусов. "Мы не подготовились нормально", - говорит Супрун.

С сельскими жителями надо уметь разговаривать

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков в интервью DW заявил, что протесты в Санжарах - это провокация, о которой ведомство знало заранее и сейчас правоохранители выясняют, кто причастен к этому.

В столкновениях у санатория, по данным МВД, пострадали около 10 полицейских. Местные мужчины, которых корреспондент DW встретила в ночь на 21 февраля на улицах Санжар с разбитыми лицами, тоже хотели бы знать, кто должен ответить за их травмы во время столкновений с правоохранителями. Посетители автозаправки на выезде из Санжар пожаловались DW на местную власть, которая, по их словам, сначала подстрекала их на протест, а потом, когда начали открываться уголовные дела по факту препятствования работе правоохранителей, отстранилась.

Людей, судя по всему, больше спровоцировала некомпетентная коммуникация правоохранителей и чиновников с сельским населением, считает основатель местного молодежного центра "Типография" Максим Михайлик. Это обычное украинское село, говорит активист, где люди, по меньшей мере, просто испугались, потому что не имеют опыта, как распознавать фейки, как "не вестись на манипуляции". В Санжарах узнали о предстоящем "коронавирусном карантине" не из официальных источников, а из-за вбросов (утечки) информации в соцсетях, сообщавших, что к ним "едет что-то страшное", отмечает Михайлик.

Для паники не осталось причин?

Несмотря на то, что Минздрав уверяет, что эвакуированные люди здоровы, а министр здравоохранения Зоряна Скалецкая пообещала провести с эвакуированными все 14 дней, паника из Санжар никуда не делась. Об этом говорили почти все опрошенные местные жители. В первый день карантина в санатории, по данным райсовета, в школы и детские сады родители не привели примерно половину детей. Перспективу новых протестов активист Михайлик оценивает, как низкую. Если, конечно, опять не произойдет какой-то новый вброс "секретной информации", а люди не смогут включить критическое мышление, добавляет он.