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«Здесь работали сантехники от Бога». Самые смешные строительные ляпы за неделю на «Доске позора»

23.02.2020 07:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эта зима преподнесла эксплуатирующим организациям, дорожникам и благоустроителям неприятный сюрприз — у них не было шанса ничего не делать и говорить, что ремонт сейчас невозможен из-за погодных условий. Снега нет — все проблемы остались на виду. Возможно, именно поэтому на почту «Доски позора» пришло рекордное число фотографий наших читателей. Смотрите, что в этот раз попало в кадр.

Минск, улица Одинцова, остановка «Родная сторона». После публикации на «Доске позора» яму заасфальтировали.



На дверях санузла в одном из гомельских магазинов должна висеть табличка: «Здесь работали сантехники от Бога».


Фото предоставлено читателем

«Тротуар» в Прилуках. Теперь мы знаем, как выглядят «козьи тропы».


Фото предоставлено читателем

А где у вас выключатель? Да вот же он, в дырке! И он там не один. Фото прислал посетитель офиса одного из строительных трестов.



Агрогородок Лесной возле магазина «Родны кут». Тротуар просел и заплыл песком, а вот колодцы канализации сделаны были на совесть — растут из дорожки, как грибы.


Фото предоставлено читателем

Минск, около продуктового магазинчика на Янковского, 2А. Люди пишут, что раньше здесь был небольшой участок газона, а теперь его полностью уничтожили подъезжающие к магазину машины. Грязь и вода из лужи расползаются на половину пешеходной дорожки, мешают ходить, портят вид улицы и обувь пешеходов.


Фото предоставлено читателем

Могилев, переулок Карьерный. Ежедневный квест на прохождение полосы препятствий к двум детским садам и школе по лужам и грязи.



Металлические отбойники на мосту им. Шмырева через реку Лучосу в Витебске. Нам пишут, что части конструкций проржавели и начали отваливаться от своих опор, нависая над проезжей частью.


Фото предоставлено читателем


Посетителя туалета в столичном магазине «Радзивиловский» удивило расположение унитаза: «Непонятно, как на нем можно сидеть взрослому человеку».


Фото предоставлено читателем

Жители домов № 143 и 149 по улице Слободской в Минске ежедневно преодолевают полосу препятствий, чтобы дойти до транспорта или магазинов, а в дождливые дни это практически невозможно.



Минск, в лесном массиве между улицей Герасименко и МКАД. Нам пишут, что некоторое время назад его решили окультурить и спрятать мусорные контейнеры на специальные площадки. Но что-то пошло не так, и в итоге контейнеры стоят отдельно.


Так выглядит дворовая территория напротив дома по улице Минской, 26 в Минске — сплошные ямы, лужи и грязь. Зато «лежачий полицейский» не нужен.


Такую остановку «Хладокомбинат» сделали для пассажиров на улице 1-й Полярной в Витебске. Конечно, хорошо спрятаться от дождя и снега, только ноги придется слегка промочить.


Фото предоставлено читателем

Речица, улица Мира, 4. Люди жалуются на отсутствие тротуаров и уличного освещения на пути к яслям-саду № 20. В непогоду проехать и пройти здесь очень проблематично.



Дзержинск, молодой микрорайон Родники. В прошлом году здесь облагородили местное озеро. Но дорожки к нему лежат под водой. Местные ждут, когда там появятся каноэ для переправы.


Фото предоставлено читателем

Фото предоставлено читателем



Минск, улица Грибоедова, 1. В офисном здании на втором этаже в коридоре вот так решили вопрос с выпирающей из-под плитки трубой канализации. Смотрите, как элегантно ее заделали.




Жлобин. Посетители детской поликлиники эту грязную дорожку к пешеходному переходу в сторону центра города называют «дорогой жизни».



Витебск, улица Кирова. Жильцы квартиры на верхнем этаже сильно удивились, когда к ним в ванну из вентиляции провалился птенец голубя. Оказывается, на чердаке частично разрушилась вентшахта и в ней поселились птицы. Люди пишут, что сотрудники местного ЖЭУ решили проблему своеобразно: просто заложили вентшахту шифером и блоками.




Барановичи, улица Советская, 144. В четвертом подъезде меняли светильники, но у жильцов претензии к работникам: во время работ со стен отвалилась штукатурка, и никто ее не восстановил.


Фото предоставлено читателем

Минск, улица К. Либкнехта, 55. Владелец квартиры на пятом этаже прислал фото узла присоединения полотенцесушителя к трубам. У него вопрос к специалистам: все ли его сантехники делают правильно?


Фото предоставлено читателем

Светлогорск. Смотрите, что творится в подъезде малосемейного общежития одного из предприятий города. Жалко, что туда президент не заглянул.


Картина маслом: Могилев, улица Кожевенная, XXI век.


Минск, район современных новостроек. Сделать лестницу с пандусом, видимо, слишком сложно. Тротуара в этом месте тоже нет, все дружно месят грязь. Другого прохода к магазинчикам и почте нет.


Брест, микрорайон Лагуна, автостоянка на улице Луцкой, 65. Здесь дома новые и автостоянка новая. Но традиции строительства здесь бережно берегут и передают из поколения в поколение. Обратите внимание на решетку ливневки: она по традиции возвышается над уровнем лужи.


А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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