Лукашенко спел песню «Патамушка». Самое смешное в байнете за неделю

Источник материала: KYKY

Неделя закончилась. Без лишних слов переходим к нашей постоянной рубрике о том, над чем в социальных сетях смеялись беларусы.

В конце недели в сети появилось видео, на котором президент поет популярный хит «Патамушка» от Mavl. Это сделали, смонтировав слова, которые в разное время произносил президент – по такому же принципу президент уже «пел» Незабудку Тимы Белорусских . Ролик с «Патамушкой» за сутки собрал 26 тысяч просмотров.

Вторым громким поводом посмеяться на этой неделе стали злосчастные «Табакерки». Один из таких ларьков поставили возле храма святого великомученика Георгия Победоносца.

А потом появилась новость, что в Минске снесут киоски по продаже билетов на проезд в пользу новых табачных ларьков. И поток мемов про «Табакерки» было не остановить:

Если Бог существует, он покарает Олексина ударом молнии в сердце! — Denis Blisch (@blisch) February 18, 2020 Вы будете удивлены, но это карта табакерок Минска: pic.twitter.com/8NjWLIiSSt — Pardon My Estonian (@Paznjak) February 18, 2020

Избирательные участки на летних выборах будут организованы в киосках Табакерка по всему Минску для удобства избирателей и совмещены с буфетом. — Ivan Radziankou (@Veterrr) February 17, 2020

Вчера стало известно, что в Минске появился памятник покойному сербскому бизнесмену Сретену Каричу – одному из основателей бизнес-империи BK Group, в состав которой входит компания Dana Holdings.

Вот так выглядит сам памятник:

Вот так о нем шутят:

В Минске установили памятник Антону Павловичу Чехову. Красиво pic.twitter.com/XijEMiOUEX — Denis Blisch (@blisch) February 22, 2020

Улица Быкова - нет.

Памятник Калиновскому - нет.

Шыльда БНР - нет.



Dana Holdings - главное культурное достояние страны. https://t.co/EBOzqPbahi — Eduard Palchys (@1863x) February 22, 2020

Переходим к шуткам про рост курса доллара – он рекордный за последние четыре года. Нацбанк продает доллар по 2,2 (в обменниках продают примерно за 2,24р).

И еще немного локальных шуток обо всем подряд:

Глава Белтелерадиокомпании открыл в белорусском языке твёрдые знаки pic.twitter.com/zadV5zJhpT — РБ головного мозга (@belamova) February 22, 2020