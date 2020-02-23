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Лукашенко спел песню «Патамушка». Самое смешное в байнете за неделю

23.02.2020 13:20 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Неделя закончилась. Без лишних слов переходим к нашей постоянной рубрике о том, над чем в социальных сетях смеялись беларусы. 

В конце недели в сети появилось видео, на котором президент поет популярный хит «Патамушка» от Mavl. Это сделали, смонтировав слова, которые в разное время произносил президент – по такому же принципу президент уже «пел» Незабудку Тимы Белорусских. Ролик с «Патамушкой» за сутки собрал 26 тысяч просмотров.

Вторым громким поводом посмеяться на этой неделе стали злосчастные «Табакерки». Один из таких ларьков поставили возле храма святого великомученика Георгия Победоносца. 

А потом появилась новость, что в Минске снесут киоски по продаже билетов на проезд в пользу новых табачных ларьков. И поток мемов про «Табакерки» было не остановить: 

Вчера стало известно, что в Минске появился памятник покойному сербскому бизнесмену Сретену Каричу – одному из основателей бизнес-империи BK Group, в состав которой входит компания Dana Holdings. 

Вот так выглядит сам памятник: 

Вот так о нем шутят: 

Переходим к шуткам про рост курса доллара – он рекордный за последние четыре года. Нацбанк продает доллар по 2,2  (в обменниках продают примерно за 2,24р).

И еще немного локальных шуток обо всем подряд: 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Неделя закончилась. Без лишних слов переходим к нашей постоянной рубрике о том, над чем в социальных сетях смеялись беларусы.  В конце недели в сети появилось...
 
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