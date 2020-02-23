|
Лукашенко спел песню «Патамушка». Самое смешное в байнете за неделю
Источник материала: KYKY>
Неделя закончилась. Без лишних слов переходим к нашей постоянной рубрике о том, над чем в социальных сетях смеялись беларусы.
В конце недели в сети появилось видео, на котором президент поет популярный хит «Патамушка» от Mavl. Это сделали, смонтировав слова, которые в разное время произносил президент – по такому же принципу президент уже
Вторым громким поводом посмеяться на этой неделе стали злосчастные «Табакерки». Один из таких ларьков поставили возле храма святого великомученика Георгия Победоносца.
А потом появилась новость, что в Минске снесут киоски по продаже билетов на проезд в пользу новых табачных ларьков. И поток мемов про «Табакерки» было не остановить:
Вчера стало известно, что в Минске появился памятник покойному сербскому бизнесмену Сретену Каричу – одному из основателей бизнес-империи BK Group, в состав которой входит компания Dana Holdings.
Вот так выглядит сам памятник:
Вот так о нем шутят:
Переходим к шуткам про рост курса доллара – он рекордный за последние четыре года. Нацбанк продает доллар по 2,2 (в обменниках продают примерно за 2,24р).
И еще немного локальных шуток обо всем подряд:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неделя закончилась. Без лишних слов переходим к нашей постоянной рубрике о том, над чем в социальных сетях смеялись беларусы. В конце недели в сети появилось...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)