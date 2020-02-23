На страже безопасности страны

Источник материала: Ивьевский край

День защитника Отечества – это праздник, который отмечают и убеленные сединой ветераны, и современные профессиональные военные, и те, кто только завтра встанет в военный строй.

Сегодня защитником Отечества является каждый, кто считает своим долгом беречь родную землю, защищать ее интересы, чья жизнь и работа подчинены единой цели – благополучию и процветанию нашей страны – Республики Беларусь.

Праздник День защитника Отечества – знак глубокой признательности всем, кто беззаветно предан своей Родине, кто стоит на страже ее безопасности, чьи стойкость, мужество и высокий профессионализм являются примером для всех.

В канун праздника мы пообщались с военным комиссаром Ивьевского района Владимиром Станиславовичем Жебриком, и узнали побольше о работе военного комиссариата Ивьевского района.





– Вторая половина зимы, начало весны – то время, когда в военный комиссариат обращаются выпускники, мечтающие стать офицерами. Сколько заявлений уже принято от ребят? Насколько востребована профессия защитника Отечества среди современной молодежи?

– Каждый год достаточно большое количество молодых людей изъявляют желание стать курсантами, поскольку служба в Вооруженных Силах, на мой взгляд, становится все более престижной, государство гарантирует офицерам определенный социальный пакет, да и молодые люди считают для себя почетным стать защитником Отечества.

Сейчас продолжается отбор кандидатов для поступления в высшие военные учебные заведения и на военные факультеты гражданских вузов. С этим у нас дело обстоит достаточно хорошо, особенно учитывая, что район у нас небольшой. В этом году уже подано 12 заявлений, такая цифра у нас примерно каждый год в районе 10-15 заявлений, но кампания еще в самом разгаре. Хотелось бы, чтобы заявлений было больше. Ведь курсантами становятся не все, а только те, кто прошел достаточно жесткий профессиональный отбор.

– Каким факультетам они отдают предпочтение?

– Популярностью пользуются различные специальности. Одни мечтают об адреналине и поступают на факультет, который готовит офицеров для сил специальных операций, других интересует радиоэлектроника, третьим ближе IT-технологии и они идут на факультет автоматизированных систем управления.

Касаемо заведений, поступают чаще всего на военно-технический факультет Белорусского национального технического университета, военный факультет Белорусского государственного университета, Военную Академию Республики Беларусь. Пользуется популярностью и военный факультет Гродненского государственного университета им. Я. Купалы.

– Многих волнует вопрос отсрочек. Есть ли изменения в законодательстве по данному вопросу?

– Да, в августе прошлого года вступил Закон «Об изменении законов по вопросам эффективного функционирования военной организации государства». Одно из основных изменений заключается в том, что по новым правилам, отсрочка от армии студентам будет предоставляться только один раз. Это означает, что выпускники средних специальных или профессионально-технических учреждений образования должны будут сначала отслужить, а уже потом смогут продолжить обучение, например, в высшем учебном заведении.

Аналогичная ситуация с выпускниками бакалавриатов – первой ступени высшего образования. При поступлении в магистратуру отсрочку уже не дадут. Та же ситуация с поступающими в аспирантуру.

– Есть ли какие-то преимущества для призывников с высшим образованием?

– Специалисты с оконченным высшим образованием служат не 18 месяцев, а 12. А для тех, кто прошел обучение на военной кафедре в течение года, срок службы составляет 6 месяцев, а те, кто отучился два года – зачисляются в запас, получив звание лейтенанта запаса. К тому же вместе с востребованной профессией, скажем, врача или инженера, можно получить воинское звание.

– Владимир Станиславович, формированию позитивного отношения к срочной военной службе в армии, интереса к профессии офицера во многом способствует работа по военно-патриотическому воспитанию школьников, профориентационные мероприятия. Какие мероприятия проходят и планируются в Ивьевском районе?

– Бесспорно. Военным комиссариатом в прошлом году проводилась работа по популяризации военной службы, она продолжается и в этом году. В учреждениях образования проходят Уроки мужества, постоянно проводятся мероприятия по профориентации.

К примеру, в преддверии Дня защитника Отечества прошел информационный день «Есть такая профессия – Родина защищать», в рамках которого мы встретились со школьниками и рассказали им о современных Вооруженных Силах. Ребята очень активно задавали вопросы, их интересовала и срочная военная служба, и служба в резерве, и поступление в военные учебные заведения.

В мероприятиях по популяризации Вооруженных Сил активное участие принимают и наши земляки, которые еще служат в армии, либо уже отслужили.

– Помимо призыва на воинскую службу, чем еще занимается военный комиссариат?

– В первую очередь военный комиссариат – местный орган военного управления, он выполняет ряд важных задач. Среди них - мобилизационная составляющая, или поставка мобилизационных ресурсов в воинские части и соединения Вооруженных Сил и другие воинские формирования в определенные сроки в военное время. В мирное - во время учений и тренировок.

Еще одно важное направление деятельности – учетно-призывная работа, учет всех военнообязанных, которые находятся на территории района, приписка граждан к призывному участку. Два раза в год, весной и осенью, проводится призыв в Вооруженные Силы Республики Беларусь и другие воинские формирования молодого пополнения.

Не менее важное направление работы - реализация задач территориальной обороны.

Неотъемлемым звеном военного комиссариата является ведение учета и социальная защита ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернацианалистов, а также тех, кто принимал участие в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Кроме этого проводим работу в вопросах увековечения памяти погибших воинов, военно-патриотического воспитания молодежи и граждан страны.

Задачи, решаемые военным комиссариатом, постоянно совершенствуются и в настоящий момент увязаны в единый комплекс, представляющий собой непрерывный и разноплановый процесс. Он направлен на выполнение главной цели - быть в постоянной готовности осуществить мобилизацию людских и транспортных ресурсов на закрепленной территории и обеспечить своевременное укомплектование Вооруженных Сил Республики Беларусь и других воинских формирований личным составом.

– В преддверии праздника, что вы хотели бы пожелать нашим читателям и жителям района?

– Конечно же, мира. Мир является гарантом нашей счастливой жизни, трудовых свершений, семейного благополучия и дальнейшего развития всей страны. Здоровья, счастья, добра, бодрости и оптимизма, новых свершений в службе и труде на благо Беларуси.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.