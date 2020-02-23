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Церемония возложения цветов к Вечному огню прошла в День защитников Отечества
23.02.2020 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Цветы возлагали руководство города, представители ветеранских и молодежных организаций, войсковых частей и дипломаты. Фоторепортаж «Брестского вестника»:
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Цветы возлагали руководство города, представители ветеранских и молодежных организаций, войсковых частей и дипломаты. Фоторепортаж «Брестского вестника»: Ещё...
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