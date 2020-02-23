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Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

23.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войныГродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны" width="599" height="363">

Праздничное мероприятие посвящено Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Год назад, 23 февраля, когда праздновалось столетие Вооруженных Сил страны, воинские подразделения Западного оперативного командования возложили гирлянду к танку-памятнику Т-34 на Советской площади, установленному в память о воинах 2-го и 3-го Белорусских фронтов, участвовавших в освобождении Гродно в июле 1944 года. Эта традиция продолжилась и в нынешнем году.


Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Затем под звуки военного оркестра военнослужащие Гродненского гарнизона торжественным маршем направились к парку имени Жилибера.

Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Здесь состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  Участие в ней приняли председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Владимир Дешко, начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Руслан Косыгин, председатель Комитета государственного контроля по Гродненской области Анатолий Дорожко, прокурор области Виктор Корзун, начальник УВД по Гродненской области Вадим Синявский, начальник управления Следственного комитета по Гродненской области Олег Шандарович, начальник управления ГКСЭ по Гродненской области Александр Жуков, начальник областного управления МЧС Дмитрий Лакиза, военный комиссар области Вячеслав Раманенко, начальник Гродненской региональной таможни Андрей Ковальчук, управляющий делами облисполкома Игорь Попов, председатель Гродненского городского Совета депутатов Борис Федоров, председатель областного совета ветеранов Иван Тустов.

Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Цветы и венки к подножию памятника также возложили ветераны Великой Отечественной войны, представители администраций Ленинского и Октябрьского районов Гродно, организаций и учреждений города.

Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Во время торжественной церемонии был дан старт широкомасштабному областному патриотическому проекту «Память. Единство. Победа». Ровно в 12.00 в храмах Гродно и области состоялся перезвон колоколов в память о погибших в годы Великой Отечественной войны и в назидание нынешнему поколению помнить историю и беречь мир.

Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
Под знаком Великой Победы. В Гродно состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к памятнику советским воинам, партизанам и подпольщикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Николай ШЛЫК
Фото: и видео Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Праздничное мероприятие посвящено Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. Год назад, 23 февраля, когда праздновалось столетие Вооруженных...
 
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