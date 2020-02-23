Михаил Пастухов: 2020 год может стать переломным в истории Беларуси

Что представляют собой поправки в Конституцию и зачем они разрабатывались – об этом Михаил Пастухов рассказал «Белорусскому партизану».





- Вопрос о власти предполагает два варианта: радикальный и мягкий.

Радикальный сценарий – упразднить должность президента и перейти к парламентской республике. Мягкий вариант предусматривает сохранение должности президента, однако выборы президента будет осуществлять парламент.





Если за основу взять Конституцию 1994 года (а именно она была и есть легитимная Конституция страны), то в качестве парламента должен выступать Верховный Совет Республики Беларусь. Правительство может обходиться без названия. Главное, чтобы оно было самостоятельным и профессиональным. Возрождается независимая судебная власть, местное самоуправление, закрепляется новое двухуровневое административно-территориальное устройство. И, конечно, же, в предлагаемых поправках много новых гарантий для граждан.





«Омбудсмена будут бояться больше, чем прокурора»

- Прежде всего, предлагается отменить смертную казнь. И это не просто гуманность, а необходимость, которую осознала передовая часть общества. Логика здесь простая: если государство гарантирует право на жизнь, то оно не вправе убивать своих граждан. Отмена смертной казни дает нам право войти в европейскую семью народов.





В целях усиления гарантий защиты прав граждан предполагается ввести должность омбудсмена (Уполномоченного по правам человека). Это будет достаточно эффективный институт, который действует во многих европейских странах; будут защищаться права вообще и по конкретным направлениям, например, права женщин, детей, военнослужащих, бизнесменов, заключенных. Можно рассчитывать, что в условиях парламентской республики омбудсмена будут бояться больше, чем прокурора.





Разработчики поправок считают необходимым, чтобы заключение под стражу лиц, подозреваемых в совершении преступления, проводилось не прокурором, а коллегиальным составом суда. Это же касается и получения санкции на обыски, прослушивание телефонов. Произвольные аресты, задержания должны быть прекращены.





Предлагается повысить уровень жизни, может, и не сразу до европейского уровня. Во всяком случае надо начать с увеличения пособия по безработице, которое должно обеспечивать уровень прожиточного минимума. Соответственно, должны повыситься зарплаты – до среднего уровня европейских стран. Мы сможем себе это позволить, если страна станет нейтральной и перестанет тратить огромные средства на вооружение и содержание армии.





По мнению разработчиков, необходимо закрепить статус белорусского языка как единого государственного, возродить национальную символику: герб «Пагоня» и бело-красно-белый флаг. Что касается гимна новой Беларуси, то предлагается один из вариантов – «Магутны Божа» на слова Натальи Арсеньевой или “Ваяцкі марш” на стихи Леонида Пранчака.





Мы предлагаем усилить гарантии для деятельности политических партий и иных общественных объединений. В частности, предусмотреть уведомительный порядок их создания. Партии и общественные организации должны получить государственную поддержку на развитие.





Митинги, собрания и шествия могут проводиться гражданами самостоятельно, лишь с уведомлением местных властей. Всякие поборы с организаторов должны быть отменены.





Конечно, предполагается реформирование судов, органов, следствия, прокуратуры. Они будут формироваться на иной правовой основе, в том числе путем выборов, аттестации. Их количественный состав, прежде всего, милиции, значительно сократится.





Как организовать выборы

- Мы предлагаем точечные поправки в Конституцию. Они не подменяют Конституцию 1994 года. При этом самой сложной проблемой является восстановление ее законной силы. Для этого нужно использовать законные способы. В соответствии с Конституцией право на выбор дальнейшего пути имеет сам народ Беларуси. Он может собрать широкий представительный форум, на котором решить главные вопросы своего пути. Его кадровой основой могут быть депутаты Верховного Совета 13 созыва, которые остались верны Конституции 1994 года. Однако окончательное решение по внесению поправок в Конституцию должен принять легитимный и демократически избранный парламент – Верховный Совет Республики Беларусь 14-го созыва.





Мы предлагаем конституционные преобразования, исходя из принципа конституционной преемственности и в интересах белорусского народа, сохраняя атрибуты национальной государственности и белорусской культуры. Мы уверены в том, что Беларусь должна развиваться в европейском направлении по демократическим стандартам.





Программа для единого кандидата?

- Указанные поправки в Конституцию 1994 года предлагаются от имени Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Они могут стать общей платформой для оппозиционных политических партий, а позднее – единого кандидата в президенты от оппозиции. Оптимальным вариантом было бы заявление кандидата от оппозиции, что в случае его избрания президентом, он либо упразднит должность президента, либо согласится на мягкую модель президентской власти, передав основные полномочия парламенту и правительству.





Подготовленную брошюру БСДП планирует направить в адрес высших органов государственной власти, во все республиканские и областные библиотеки, а также представить для изучения другим политическим партиям. Тираж небольшой, и каждый экземпляр станет на вес золота.





«Избрание» Лукашенко станет последним его сроком

- Конституционный референдум в Беларуси однозначно актуален. Другое дело, что по времени выходит так, что до президентских выборов он вряд ли состоится. Маловероятно, что действующий глава государства откажется от власти. Но если мандат его пребывания во главе нынешней власти будет продлен, то этот станет последним сроком – и по возрасту, и по ресурсу терпения, и по ситуации в экономике.





Говоря о транзите верховной власти в Беларуси, можно предположить, что А.Лукашенко будет ориентироваться на сценарий, намеченный в России. Это означает, что может появиться нечто похожее на Госсовет, составленный из номенклатурной элиты. Должность президента перестанет быть ключевой. Достаточно быть во главе своей номенклатуры и опираться на силовые структуры.





В обозримой перспективе референдум будет. Он может стать палочкой-выручалочкой не только для транзита единоличной власти, но и для начала нового этапа развития новой Беларуси. Так, следовало бы узнать мнение народа о целесообразности сохранения должности президента, о необходимости интеграции с Россией или с Европой, об отмене смертной казни, о наличии такой огромной армии и срочной службы, о выборах мэров городов.





Народ должен знать, как жить дальше. Мы предлагаем программу взвешенных реформ и поэтапной трансформации системы власти. Затянувшийся на десятилетия экономический, политический и культурный кризис заставляет задуматься о реформах. Действующая власть держится за прошлое и ничего не обещает. Между тем, пора действовать. Перемены давно назрели. Общество живет ожиданиями реформ.



