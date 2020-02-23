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Американский инженер, пытавшийся доказать, что Земля плоская погиб во время запуска ракеты
23.02.2020 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс попытался 22 февраля осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы и трагически погиб, сообщается в
"Мечтой Майкла Хьюза по прозвищу Безумный Макс было осуществить этот запуск. И команда Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие", - говорится в сообщении.
Хьюз смастерил ракету для съемок программы "Самодельные астронавты" и планировал подняться на ней на 5 км в небо, в том числе чтобы доказать теорию о том, что Земля на самом деле плоская.
Кстати, два года назад астронавту-любителю удалось полетать на самодельном устройстве, но тогда его аппарат совершил жесткую посадку.
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Американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс попытался 22 февраля осуществить полет на самодельной ракете во время съемок...
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