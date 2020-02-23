ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американский инженер, пытавшийся доказать, что Земля плоская погиб во время запуска ракеты

23.02.2020 13:40 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс попытался 22 февраля осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы и трагически погиб, сообщается в Twitter телеканала Science Channel.

Американский инженер, пытавшийся доказать, что Земля плоская погиб во время запуска ракеты

"Мечтой Майкла Хьюза по прозвищу Безумный Макс было осуществить этот запуск. И команда Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие", - говорится в сообщении.

Хьюз смастерил ракету для съемок программы "Самодельные астронавты" и планировал подняться на ней на 5 км в небо, в том числе чтобы доказать теорию о том, что Земля на самом деле плоская.

Кстати, два года назад астронавту-любителю удалось полетать на самодельном устройстве, но тогда его аппарат совершил жесткую посадку.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс попытался 22 февраля осуществить полет на самодельной ракете во время съемок...
 
Новости дня
Новости разные
 
Михаил Пастухов: 2020 год может стать переломным в истории Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика