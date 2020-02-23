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В Минске ветер сорвал навес остановки. Он упал на пенсионерку
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Из-за сильного ветра в Минске упала часть остановки на улице Одинцова.
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В Беларуси из-за ветра были повреждены четыре легковушки – на них упали деревья. Эти инциденты случились в Волковысском, Минском, Борисовском и Червенском районах. В Гродно деревянный забор упал на автомобиль.
Сотрудники МЧС распиливали и убирали упавшие деревья.
По данным ГПО «Белэнерго» за минувшие сутки на территории страны периодически нарушалось электроснабжение 111 населенных пунктов и 414 трансформаторных подстанций. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.
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Новости Беларуси. Из-за сильного ветра в Минске упала часть остановки на улице Одинцова. По информации МЧС, происшествие случилось 22 февраля. Часть навеса упала...
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