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Российский биатлонист Логинов снялся с масс-старта. Его допрашивали до поздней ночи

23.02.2020 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский биатлонист Александр Логинов не выступит в гонке с общего старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце, сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский штаб сборной России.

Напомним, что вчера итальянская полиция провела обыск в номере у Логинова. Причиной стало нарушение аккредитационных правил личным тренером биатлониста Александром Касперовичем, а также предыдущая допинговая история россиянина. Напомним, что в 2013 году Александр Логинов был дисквалифицирован за употребление ЭПО.

Победа Логинова в спринте была негативно встречена рядом топ-биатлонистов.

Как сообщает комментатор Дмитрий Губерниев, допрос Логинова продолжался вчера до поздней ночи.

«Чемпионат» отмечает, что причиной снятия стали психологические проблемы.
 
 
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Российский биатлонист Александр Логинов не выступит в гонке с общего старта на чемпионате мира в итальянском Антхольце, сообщает ТАСС со ссылкой на тренерский...
 
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