В Оршанском районе Volkswagen при обгоне врезался во встречный Renault. Пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

Авария произошла около 18 часов вечера 22 февраля на трассе М-8 вблизи деревни Стаховка Оршанского района, сообщает ГАИ.



Фото: ГАИ

20-летний водитель Volkswagen Passat при обгоне столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Renault Megane под управлением 67-летнего мужчины.

Пострадали 18-летняя пассажирка Volkswagen и двое пассажиров Renault — 40 и 63 лет. В обеих иномарках было заблокировано по одному пассажиру, их доставали спасатели, сообщает МЧС.

Пострадавших отвезли в оршанскую больницу.