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В Оршанском районе Volkswagen при обгоне врезался во встречный Renault. Пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
Авария произошла около 18 часов вечера 22 февраля на трассе М-8 вблизи деревни Стаховка Оршанского района,
20-летний водитель Volkswagen Passat при обгоне столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Renault Megane под управлением 67-летнего мужчины.
Пострадали 18-летняя пассажирка Volkswagen и двое пассажиров Renault — 40 и 63 лет. В обеих иномарках было заблокировано по одному пассажиру, их доставали спасатели,
Пострадавших отвезли в оршанскую больницу.
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Авария произошла около 18 часов вечера 22 февраля на трассе М-8 вблизи деревни Стаховка Оршанского района.
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